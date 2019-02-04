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FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬

【明報專訊】反修例所引起的示威活動未止，打擊本港零售業，主打速食時裝(Fast Fashion)的美國時裝品牌FOREVER 21，旗下在港唯一店舖、即旺角西洋菜南街百寶利商業中心舖位，昨日突然結業，距離租約到期還有近4年。昨晚市場傳出，該舖正以約200萬元放租，較目前月租低約24%。有業界認為，今年10月至11月期間，市場料掀「閂閘潮」（即突然結業）。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

自本月中有消息指，FOREVER 21擬申請破產後，各界亦關注本港唯一分店、設於西洋菜南街萬寶利商業中心地下10至11號舖連1樓至3樓巨舖會否結業，市場消息指出，該旗艦店昨突然結業，過往曾是旺角地標之一的巨型商舖，亦已人去樓空。

巨舖一夜間人去樓空

土地註冊處資料顯示，上述商舖面積約19,217方呎，FOREVER 21於2016年5月起承租該舖，租約期7年，首兩年月租約196萬元，其後按年遞增，2019年5月至2020年5月的月租（即現時應付的月租）為263.87萬元，若按租約資料，到2022年5月至2023年5月，該舖月租將增加至超過294萬元。

但據悉，業主已經低調地將商舖重新招租，而意向月租約200萬元，呎租約100元。

傳劈租至200萬重新招租

喜來登旺舖董事總經理植柏輝指，反修例事件一直發酵，10月至11月期間預料將會出現的不止是「退租潮」，而是「閂閘潮」，因退租都要業主同意，但由6月開始，零售生意轉差，租戶在7至8月交不到租，到10月左右業主就會發信追收租金。

他又指，示威變得恆常化，對商戶影響深遠，加上今年聖誕與明年農曆年時間貼近，亦影響商戶生意。

示威持續 業界料掀「閂閘潮」

早前擬申請破產的美國時裝品牌FOREVER 21，於2011年首度進駐香港，以天價月租1380萬元承租銅鑼灣京華中心樓高6層商舖，總面積達51,188方呎，呎租270元，創全港最貴舖租紀錄，且為該集團全球所有旗艦店中租金最貴的一間，並於2016年於旺角開設另一分店。可惜風光不再，本月中有外電報道指，FOREVER 21持續擴張，惟同時年輕消費者多數上網購物，令該公司一直面臨現金緊縮危機，尋求融資，惟未能與貸款銀行達成共識，考慮申請破產保護，以進行債務重組。

報道亦指出，FOREVER 21計劃關閉700多家破產商店。FOREVER 21發聲明指出，強調公司並無計劃申請破產，絕大部分在美國的分店，以及小量的海外分店都會繼續經營。

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