陳德豪：示威對實體經濟影響 明年農曆新年後浮現

美國服裝品牌FOREVER 21，曾經以「天價」月租達1380萬元承租銅鑼灣6層巨舖，但執筆之時，連在港剩餘唯一的旺角分店，都突然「執笠」結業，可以肯定香港的零售市道，已經進入了寒冬。除了示威持續，加上環球經濟前景不明朗，同樣令消費意欲冷卻下來。

本地地產股 料難吸引資金

根據零售管理協會表示，9月上旬整體生意跌幅與8月相若，顯示零售業的頹勢持續，8月期內中高價消費品生意跌四至六成，衣服鞋履跌兩至三成，旅遊區生意跌幅更嚴重，相信將會有更加多的業主會面對現實減租，跟租客共渡難關。

所以，即使本地地產股，主要以收租為主的，即使股價已經跌到十分低殘，但只要投資者想到明年零售銷售會繼續轉差，也不能吸引到資金進場。

有趣的是，樓市則進入怪現象。最近大部分的成交都是以低於市價成交。但同時也有少數成交創下了歷史新高，相信最主要推動價格原因是因為二手盤源相對較少。

不過最近有發展商以「時光倒流價」，即兩年前的價格發售，首批推出352伙即日沽清，反映只要肯減價促銷，市場剛性需求仍在。當然，現時香港的失業還只在2.9%，這暫時未能反映持續示威對實體經濟的影響。不過相信明年農曆新年後，影響便會漸漸浮現。

【此欄下周起改周四見報】

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

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