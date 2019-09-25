經濟
陳德豪 對冲博弈

投資策略

下一篇 上一篇

陳德豪：示威對實體經濟影響 明年農曆新年後浮現

【明報專訊】9月快要過去，恒生指數在示威持續發生的情况下，把月初的漲幅抹去了一半。反觀A股，在貿易戰打打談談的情况下，在9月也能保持不錯的升幅。個別股票如貴州茅台股價今天又創下了新高，收報1184元人民幣，市值1.49萬億元人民幣，較貴州全省去年GDP 1.48萬億元人民幣還要高，這說明了投資者傾向買入受惠於國策的公司，特別是行業龍頭。

美國服裝品牌FOREVER 21，曾經以「天價」月租達1380萬元承租銅鑼灣6層巨舖，但執筆之時，連在港剩餘唯一的旺角分店，都突然「執笠」結業，可以肯定香港的零售市道，已經進入了寒冬。除了示威持續，加上環球經濟前景不明朗，同樣令消費意欲冷卻下來。

本地地產股 料難吸引資金

根據零售管理協會表示，9月上旬整體生意跌幅與8月相若，顯示零售業的頹勢持續，8月期內中高價消費品生意跌四至六成，衣服鞋履跌兩至三成，旅遊區生意跌幅更嚴重，相信將會有更加多的業主會面對現實減租，跟租客共渡難關。

所以，即使本地地產股，主要以收租為主的，即使股價已經跌到十分低殘，但只要投資者想到明年零售銷售會繼續轉差，也不能吸引到資金進場。

有趣的是，樓市則進入怪現象。最近大部分的成交都是以低於市價成交。但同時也有少數成交創下了歷史新高，相信最主要推動價格原因是因為二手盤源相對較少。

不過最近有發展商以「時光倒流價」，即兩年前的價格發售，首批推出352伙即日沽清，反映只要肯減價促銷，市場剛性需求仍在。當然，現時香港的失業還只在2.9%，這暫時未能反映持續示威對實體經濟的影響。不過相信明年農曆新年後，影響便會漸漸浮現。

【此欄下周起改周四見報】

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

上 / 下一篇新聞

倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好
倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好
股價此消彼長 收購溢價縮至6.7%
股價此消彼長 收購溢價縮至6.7%
中國太保擬發GDR 申納入滬倫通
中國太保擬發GDR 申納入滬倫通
倫交所CEO與李小加激辯：港未來或無競爭地位
倫交所CEO與李小加激辯：港未來或無競爭地位
藥股單日V彈 港股終止六連跌
藥股單日V彈 港股終止六連跌
港航節流 高層減薪員工放無薪假
港航節流 高層減薪員工放無薪假
玖紙美設廠成本急升 全年純利派息削逾半 受累人幣波動 匯兌虧損1.6億
玖紙美設廠成本急升 全年純利派息削逾半 受累人幣波動 匯兌虧損1.6億
接掌阿里訂目標 張勇：零售增長空間大
接掌阿里訂目標 張勇：零售增長空間大
新創建全年少賺33% 核心業務將縮至4項
新創建全年少賺33% 核心業務將縮至4項
保誠：今季投保額雙位數跌
保誠：今季投保額雙位數跌
操控歐拆息維持判罪 匯控獲撤3億罰款
操控歐拆息維持判罪 匯控獲撤3億罰款
匯豐：可扣稅自願供款 連扣稅年金6000申請
匯豐：可扣稅自願供款 連扣稅年金6000申請
百威下限27元定價 滔搏接力招股 集資擴至逾392億 今年全球第2大新股
百威下限27元定價 滔搏接力招股 集資擴至逾392億 今年全球第2大新股
中金再生造數案開審 「左手交右手」涉42億
中金再生造數案開審 「左手交右手」涉42億
Thomas Cook破產前CEO支厚薪 3任累收3.56億 英政界籲「回水」
Thomas Cook破產前CEO支厚薪 3任累收3.56億 英政界籲「回水」
軟銀傳鼓勵高層借私貸 投資願景基金
軟銀傳鼓勵高層借私貸 投資願景基金
虧損擴至33億人幣 「中國特斯拉」股價早段瀉24%
虧損擴至33億人幣 「中國特斯拉」股價早段瀉24%
張兆聰：經濟離不開房地產 內房再跌可留意
張兆聰：經濟離不開房地產 內房再跌可留意
植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價
植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價
沈華：穿越牛熊市 投資注意5原則
沈華：穿越牛熊市 投資注意5原則
技術取勝：石藥有望挑戰17元
技術取勝：石藥有望挑戰17元
年輕投資者傾向短炒
年輕投資者傾向短炒
花旗調查：逾半人估未來1年樓價跌
花旗調查：逾半人估未來1年樓價跌
劉思明：港股反彈乏力 高息股受捧
劉思明：港股反彈乏力 高息股受捧
周顯：樓巿進消耗購買力階段
周顯：樓巿進消耗購買力階段
湯文亮：裁員潮幾時開始？
湯文亮：裁員潮幾時開始？
FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬
FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬
BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖
BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖
嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低
嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低
形薈撻大訂2房 加價兩成重推
形薈撻大訂2房 加價兩成重推
皇府灣雙號屋21萬租 每呎61元
皇府灣雙號屋21萬租 每呎61元
恒地1100萬收購南角道舊樓
恒地1100萬收購南角道舊樓
聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力
聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力
VIX反映恐慌亢奮程度
VIX反映恐慌亢奮程度