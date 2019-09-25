湯文亮：裁員潮幾時開始？

另一求生辦法：要求業主減租

示威活動令香港大多數行業受創，不少已經捱不住，唯一解決辦法除了要求業主減租之外，就是裁員，現在很多中小企都打算裁員，至於裁員準則也各有不同，有老闆話親疏有別，先裁的一定是那些沒有關係的僱員，但亦有不少老闆以僱員對社運參與的積極性作為衡量，如果在假日去下和理非的示威當然是沒有問題，如果當勇武者就要僱員自己考慮本身安危，老闆亦管不到，但如果參加罷工則又另當別論，不少老闆首先要裁掉的就是那些曾經參加罷工的僱員，這並不是白色恐怖或者秋後算帳，而是公司捱唔住而一定要裁員，如果裁掉那些沒有罷工的僱員，以後有社運團體呼籲罷工，一定一呼百應，因為唔罷工才會被炒。所以，職工盟呼籲的「大三罷」可能害苦了很多人，不過，他們一定不會承認，可能會再次發動罷工，強力要求不要炒曾經罷工的人。

料兩個月內見裁員潮

在「大三罷」當日，有一些人搞不合作運動，有不少人在各個港鐵站阻住車廂關門，當時港鐵仍未被稱為「黨鐵」，以非常合作態度讓那些人玩不合作運動，任由他們阻撓港鐵開車，不少人用幾個小時仍然回不了公司，那些人並不是想罷工，而是返唔到工。不過，當老闆裁員的時候是不會考慮這個因素，至於裁員潮幾時開始，其實現在已經開始，不過現在是「攬炒」，老闆索性結業，連自己都裁掉，仍然生存的老闆開始計算，估計在兩個月內大家就會見到裁員潮，這篇不是政治文章，我以事論事而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]