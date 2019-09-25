經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：港股反彈乏力 高息股受捧

【明報專訊】恒指連跌6日後喘定，但港股整體跌多升少，反彈乏力，醫藥股大上大落成焦點；此外，市况疲軟，高息股走勢偏好有追捧。恒指昨高開後倒跌，但很快低位回升，早市最多升168點、高見26,391點，收報26,281點，升58點或0.22%；國指跌0.16%。大市成交752億元，略低於60天平均。據《明報》港股數據庫，升跌比率33比67，跌逾3%佔下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為28比72。恒指反彈，股份普遍卻下跌，但偏軟為主，沽壓不大。大市近7日有6日跌多升少，疲乏持續。

少數行業有沽壓，本報數據庫追蹤30個行業，有近八成下跌，當中有三成半的跌幅約1%以上，原材料跌勢未止，再跌近3%；公路鐵路跌近2%，航空、能源業、農業及水務跌約1%。上升行業中，金屬及礦石升約1%表現已最佳。

近期呈強勢的公路股深圳高速（0548）、越秀交通（1052）昨天與信義光能（0968），以及低位大彈的北京汽車（1958）、建滔積層板（1888）、華虹半導體（1347）受壓，當中只有越秀交通、信義光能、北汽有強勁反彈，低位回升2%、3%收市。

不過，個股的反彈不及醫藥股矚目，行業的股份平均即市最多跌3.5%，收市跌幅收窄至小於1%；石藥（1093）、中生製藥（1177）急挫逾半成後倒升，前者低位回升一成半收市，收市升9%，走勢最凌厲。之前提過石藥炒重估追落後，上升動力轉強，但股價大幅波動，宜待回調守20天線約15.7元，或升破16.3元企穩，出現明顯方向才入市。止蝕位放在15元。

石藥宜待出現明顯方向才入市

中電（0002）、中移動（0941）、匯控（0005）升1%以上；粵海投資（0270）、大家樂（0341）及本地地產股向好，有資金低撈有穩定派息股份，當中，中電買盤積極。中電今年上半年受到香港新利潤管制及澳洲業務貢獻減少，營運盈利跌三成；不過，2月以來股價已開始跑輸其他公用股，利淡因素已反映，績後低位回升。走勢上，中電短線上升動力強，惟向上料於85元有較大阻力，炒作的空間不大。

粵投公用股中最堅挺

公用股中，中線以水務股粵投（0270）最為堅挺，公司受惠粵港供水協議，收入穩定且能見度高；該股50天線約15.3元為中線重要支持。以股息率而言，電能（0006）高達5厘，具防守力。雖然電能同樣受到新利潤管制影響，而英國UK Power Networks（UKPN）收入貢獻減少，加上英鎊疲弱，拖累上半年盈利表現。不過，公司UKPN貢獻減少，是因為今年開始不再確認某些非現金收入，而現金收入及分派沒有受影響；財政穩健及穩定經營現金流，將有助公司維持派息。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中電 高息股 醫藥 港股

上 / 下一篇新聞

倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好
倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好
股價此消彼長 收購溢價縮至6.7%
股價此消彼長 收購溢價縮至6.7%
中國太保擬發GDR 申納入滬倫通
中國太保擬發GDR 申納入滬倫通
倫交所CEO與李小加激辯：港未來或無競爭地位
倫交所CEO與李小加激辯：港未來或無競爭地位
藥股單日V彈 港股終止六連跌
藥股單日V彈 港股終止六連跌
港航節流 高層減薪員工放無薪假
港航節流 高層減薪員工放無薪假
玖紙美設廠成本急升 全年純利派息削逾半 受累人幣波動 匯兌虧損1.6億
玖紙美設廠成本急升 全年純利派息削逾半 受累人幣波動 匯兌虧損1.6億
接掌阿里訂目標 張勇：零售增長空間大
接掌阿里訂目標 張勇：零售增長空間大
新創建全年少賺33% 核心業務將縮至4項
新創建全年少賺33% 核心業務將縮至4項
保誠：今季投保額雙位數跌
保誠：今季投保額雙位數跌
操控歐拆息維持判罪 匯控獲撤3億罰款
操控歐拆息維持判罪 匯控獲撤3億罰款
匯豐：可扣稅自願供款 連扣稅年金6000申請
匯豐：可扣稅自願供款 連扣稅年金6000申請
百威下限27元定價 滔搏接力招股 集資擴至逾392億 今年全球第2大新股
百威下限27元定價 滔搏接力招股 集資擴至逾392億 今年全球第2大新股
中金再生造數案開審 「左手交右手」涉42億
中金再生造數案開審 「左手交右手」涉42億
Thomas Cook破產前CEO支厚薪 3任累收3.56億 英政界籲「回水」
Thomas Cook破產前CEO支厚薪 3任累收3.56億 英政界籲「回水」
軟銀傳鼓勵高層借私貸 投資願景基金
軟銀傳鼓勵高層借私貸 投資願景基金
虧損擴至33億人幣 「中國特斯拉」股價早段瀉24%
虧損擴至33億人幣 「中國特斯拉」股價早段瀉24%
張兆聰：經濟離不開房地產 內房再跌可留意
張兆聰：經濟離不開房地產 內房再跌可留意
植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價
植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價
沈華：穿越牛熊市 投資注意5原則
沈華：穿越牛熊市 投資注意5原則
技術取勝：石藥有望挑戰17元
技術取勝：石藥有望挑戰17元
年輕投資者傾向短炒
年輕投資者傾向短炒
花旗調查：逾半人估未來1年樓價跌
花旗調查：逾半人估未來1年樓價跌
周顯：樓巿進消耗購買力階段
周顯：樓巿進消耗購買力階段
湯文亮：裁員潮幾時開始？
湯文亮：裁員潮幾時開始？
陳德豪：示威對實體經濟影響 明年農曆新年後浮現
陳德豪：示威對實體經濟影響 明年農曆新年後浮現
FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬
FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬
BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖
BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖
嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低
嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低
形薈撻大訂2房 加價兩成重推
形薈撻大訂2房 加價兩成重推
皇府灣雙號屋21萬租 每呎61元
皇府灣雙號屋21萬租 每呎61元
恒地1100萬收購南角道舊樓
恒地1100萬收購南角道舊樓
聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力
聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力
VIX反映恐慌亢奮程度
VIX反映恐慌亢奮程度