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張兆聰：經濟離不開房地產 內房再跌可留意

【明報專訊】恒指昨日升58點，收報26,281點，成交金額752億元。中港股市反彈，友邦（1299）、 匯控（0005）及本地地產股回升支撐大市，但中資金融股整體偏弱，國指錄得7連跌。人行行長易綱表明不會大幅減息，開閘放水無望，內房股普遍受壓，多隻股份跌至重要支持位。短線沒有利好消息，內房股有機會向下突破，但今次跟以往沒有什麼分別，中國經濟始終未能擺脫房地產，大跌之時也正是低吸機會。

友邦保單銷售放緩 難支持高估值

港股反彈主要由重磅股帶動，友邦及匯控分別升1.5％及0.8％。友邦近期下跌估計與保單銷售轉差有關，事關同業保誠的行政總裁容佳明表示，近期的社會事件對各行各業，包括保險業都有影響，集團第三季至今，保險保單及金額按年有雙位數字跌幅，估計與市場相若。

友邦估值長期偏高，主因是集團能不斷維持新業務價值以20％的速度增長，支撐起2倍內含價值的極高估值。若下半年本港保單銷售數字下降，則全年或只能維持單位數字增長，友邦盈利預測會被下調之餘，估值也會收縮，以往受到利淡因素困擾時，估值可跌至內含價值約1.5倍至1.7倍。問題是今次屬非戰之罪，既不是集團代理團隊效率下降，也不是中央防走資而政策有變，僅是受到短期政局不穩所影響，市場未必會將估值壓得太低。事實上，以最新每股內含價值約40港元計算，現水平接近2倍，並不低殘。當然，若2020年回復理想增長，中長線股價仍可水漲船高，只是短期局面還是呈窄幅上落為主。大跌可買，但現水平走勢飄忽。

內房產業大 中央打壓有顧忌

易綱稱並不急於像其他一些國家央行所做的那樣，有一些比較大的降息和量化寬鬆的政策。中國的貨幣政策還是要保持穩健的取向。人行表明不會大幅減息，中資金融股受壓，內房股普遍跌逾1％。內地樓市開始進入橫盤狀態，一、二線城市穩中有降，特別是二手房樓價，有統計指已連續3個月出現20個城市下調的現象，事關過去數年棚改貨幣化令銷售激增，限售令到今年陸續期滿，多個城市放盤量飈升，供應增加直接壓低了樓價。

樓市是今年支撐中國經濟的唯一亮點，中央現正全方位打壓樓市，開發商則以減少購買土地作回應。過往的後續發展就是開發商資金鏈出現壓力，地方政府賣地收入急減，投資和消費都會受到波及，全國經濟大幅放緩，最終輪到中央「跪低」，取消打壓措施，甚至推出救市招數，整個樓市又再重拾上升動力。雖然中央今次似乎非常堅決要去房地產化，但中國經濟由樓市主導屬不爭的事實，隨便一家中型房地產的年合約銷售都過千億元，計及拉動相關行業如家電、家具、裝修建材等，產值驚人，反觀白酒龍頭茅台今年營收則還未跨過千億門檻，近期瘋炒的芯片、5G概念A股，大部分年收入更還未過百億元。

融創回至28.7元可吸納

多隻內房股股價都跌至重要支持位，失守就是向下突破。易綱鷹派言論後，至少未來數周也不會出手減息，房地產宏觀數字仍表現出韌性，中央仍會堅持繼續打壓讓經濟轉型，因此不宜對支持位有太大期望。以融創（1918）為例，30元至31元是重要支持位，現在看來岌岌可危，但其實每次升浪回調達到60％至70％，內房股就會觸底回升。若向下突破見28.7元及25.2元，會是吸引的入市博反彈機會。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕融創 內房股 易綱 人行 友邦

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