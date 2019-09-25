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經濟
2019年9月25日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好
股價此消彼長 收購溢價縮至6.7%
中國太保擬發GDR 申納入滬倫通
倫交所CEO與李小加激辯：港未來或無競爭地位
藥股單日V彈 港股終止六連跌
港航節流 高層減薪員工放無薪假
玖紙美設廠成本急升 全年純利派息削逾半 受累人幣波動 匯兌虧損1.6億
接掌阿里訂目標 張勇：零售增長空間大
新創建全年少賺33% 核心業務將縮至4項
保誠：今季投保額雙位數跌
操控歐拆息維持判罪 匯控獲撤3億罰款
匯豐：可扣稅自願供款 連扣稅年金6000申請
百威下限27元定價 滔搏接力招股 集資擴至逾392億 今年全球第2大新股
中金再生造數案開審 「左手交右手」涉42億
Thomas Cook破產前CEO支厚薪 3任累收3.56億 英政界籲「回水」
軟銀傳鼓勵高層借私貸 投資願景基金
虧損擴至33億人幣 「中國特斯拉」股價早段瀉24%
張兆聰：經濟離不開房地產 內房再跌可留意
植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價
沈華：穿越牛熊市 投資注意5原則
技術取勝：石藥有望挑戰17元
年輕投資者傾向短炒
花旗調查：逾半人估未來1年樓價跌
劉思明：港股反彈乏力 高息股受捧
周顯：樓巿進消耗購買力階段
湯文亮：裁員潮幾時開始？
陳德豪：示威對實體經濟影響 明年農曆新年後浮現
FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬
BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖
嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低
形薈撻大訂2房 加價兩成重推
皇府灣雙號屋21萬租 每呎61元
恒地1100萬收購南角道舊樓
聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力
VIX反映恐慌亢奮程度
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技術取勝：石藥有望挑戰17元
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【明報專訊】敏華5元阻力不輕（圖）
太保28元成重要支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好
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聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力
VIX反映恐慌亢奮程度
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