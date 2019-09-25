沈華：穿越牛熊市 投資注意5原則

（1）量力而為 先求不敗才能求勝

資本市場永遠有漲有跌，有熊市，也有牛市。要想投資獲利，首先要認清自己的實力，投資前要確保自己能夠抵禦市場最差的結果，要經得起所謂的「壓力測試」，方能立於不敗之地。一般而言，各類資產的市場價格往往是圍繞其公允價格上下呈波浪式運行。最好的投資策略當然就是在波幅下方買入，然後在波幅上方賣出。當然，沒有人能夠做到次次「低買高賣」，假如投資者不幸在波幅頂部買入，但只要有足够的承受能力，不至於非要「壯士斷臂」才能止損活命，唯有此實力和心態才能進一步求勝。

（2）克服片面己見 要客觀全面看市場

投資者容易犯的另一錯誤就是過於執著己見，只願意接受或相信符合自己預期的資訊和觀點。每個人對某件事物的看法都有盲點，都有不客觀的地方。而且一旦對一件事形成一定的看法，往往很難改變。所以有說法指「成功的投資都是反人性的」。

如果投資者一味堅持己見，拒絕從其他角度審視同一件事，未能客觀全面分析，往往是形成投資失誤的最大原因。

（3）注重長期和短期平衡

處於互聯網時代，人人生活節奏急促，追求快速致富。但是投資一般需要一個積累的過程，成功投資者絕大部分財富往往是其人生下半場所創造的。投資是一輩子的事情，是一場馬拉松。不能急於求成，缺乏耐心，所謂「風物長宜放眼量」，聽過很多人感嘆其實找到一些好的投資標的並不難，但往往由於缺乏耐性，不是在市場大跌時過早止蝕，就是稍微有一些斬獲後就急於賣出，然後眼看被拋售的資產價格「愈漲愈高」，徒增後悔。

（4）投資要收放自如

投資者在人生的不同階段應該有不同的投資風格。經驗少，這個時候反而可以大膽些，允許自己犯錯，因為年青「輸得起」，可以從頭再來。人到中年或老年之後，雖然自己的財富和經驗有所增長，但事業和生活的壓力俱增，這個時候如果一旦犯大錯，可能是致命的，難以再翻身。還有，資本市場走勢並非有規律的機械運作。無論牛市或熊市，都有可能持續相當一段時間。因此，在做好底線思維和壓力測試的前提下，不妨在順境的時候乘勝追擊，膽子再大一些，而在市場發生逆轉的時候，也不要輕易地過早去抄底， 否則抄底抄在「半山腰」上，給自己壓力。

（5）不熟不做 切忌盲目跟風

每個人的認知是有局限的。投資債券就如放貸，對借款人沒有充分的瞭解和把握就把錢借出很有可能「贏粒糖輸間廠」。 而買股票就如投資者與其他的股東合資成立一家公司交給一群管理人去打理，所以要對公司的前景及管理作深入瞭解，不能草率了事。

最後，除了投資以外，人生還有很多重要的事情，如親情、友情等都值得我們珍惜。臨別之際，祝願各位讀者在人生不同範疇持續進步！

【此欄下周起停刊】

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]