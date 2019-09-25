植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價

至於港股肯定「無運行」，A股在「十一」國慶前「維穩」味濃，繼續於3000點附近上落；反而港股未有見利好消息，對經濟及企業盈利之擔憂繼續困擾市場氣氛，筆者繼續以26,000點作為首個下跌目標。

發展商肯共渡時艱 反映現階段不宜撈底

由於經濟轉差，愈來愈多聲音提到要「共渡時艱」。有個別發展商如大古地產（1972）及南豐集團便宣布個別商場將會臨時調整租金，反映零售租務市場短期仍將面對相當大挑戰，現階段不宜撈底。

交易所之間的併購並不是新奇事，但像港交所（0388）如此鍥而不捨則較少見。不難猜測港交所今次出價如此進取的動機，志在形成一個覆蓋亞歐美三大時區之交易所集團；問題是如此「重本」是否值得？自9月11日宣布「出手」後港交所股價累跌超過8%，遠差於恒指表現；若港交所繼續一意孤行提價收購，股價恐會繼續尋底。更何况倫交所可能早已「心有所屬」。簡單一句就是「神女有心，襄王無夢」！

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]