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植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價

【明報專訊】港股經歷六連跌後終於出現反彈，不過反彈力度不算強，且升幅主要來自友邦（1299）及匯控（0005）；成交量亦只略見增加，筆者對後市走勢仍相當有保留。紐約召開之聯合國大會肯定「好戲連場」。東道主美國總統特朗普肯定會跟伊朗總統魯哈尼打「口水戰」，烏克蘭總統近日亦捲入華府政治風暴；印巴喀什米爾問題，以至日韓貿易糾紛等亦是一大焦點，若再加上脫歐未明之英國及亞馬遜雨林大火上受盡千夫所指的巴西，今次大會肯定相當「精彩」。

至於港股肯定「無運行」，A股在「十一」國慶前「維穩」味濃，繼續於3000點附近上落；反而港股未有見利好消息，對經濟及企業盈利之擔憂繼續困擾市場氣氛，筆者繼續以26,000點作為首個下跌目標。

發展商肯共渡時艱 反映現階段不宜撈底

由於經濟轉差，愈來愈多聲音提到要「共渡時艱」。有個別發展商如大古地產（1972）及南豐集團便宣布個別商場將會臨時調整租金，反映零售租務市場短期仍將面對相當大挑戰，現階段不宜撈底。

交易所之間的併購並不是新奇事，但像港交所（0388）如此鍥而不捨則較少見。不難猜測港交所今次出價如此進取的動機，志在形成一個覆蓋亞歐美三大時區之交易所集團；問題是如此「重本」是否值得？自9月11日宣布「出手」後港交所股價累跌超過8%，遠差於恒指表現；若港交所繼續一意孤行提價收購，股價恐會繼續尋底。更何况倫交所可能早已「心有所屬」。簡單一句就是「神女有心，襄王無夢」！

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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