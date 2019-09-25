虧損擴至33億人幣 「中國特斯拉」股價早段瀉24%

總裁及騰訊將注資2億美元

中美貿易緊張形勢緩和，在中國市場佔很大份額的蘋果，早段股價升1％。蘋果主要產品當中，唯一由美國製造的就只有Mac Pro。但基於成本考慮，蘋果早前計劃將Mac Pro生產線由美國得州遷往中國。不過蘋果表示，美國政府上周五批准蘋果的請求，對10種由中國進口的關鍵零件免徵25%關稅，令新款Mac Pro可繼續留在得州組裝。部分分析師對Netflix前景表示擔憂，該股早段跌逾2％，股價抹去了今年迄今最多46%的升幅。由於歐洲和日本數據疲軟，市場看淡原油需求，油價昨跌逾1%。

此外，波音公布，波音財務援助基金（稱BFAF）將向埃塞俄比亞航空及印尼獅航的737 MAX墜機空難合共300多名遇難者的家屬，提供財務賠償，預計每名遇難者將獲賠14.45萬美元。波音昨早段股價變化不大。

（綜合報道）

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