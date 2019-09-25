軟銀傳鼓勵高層借私貸 投資願景基金

借入基本工資10倍以上 非強制

消息表示，向軟銀高層提供貸款的，是軟銀英國子公司Triangle Lender。該子公司由孫正義的親信Rajeev Misra擔任董事。軟銀的行政人員稱，考慮到孫正義的激進作風及軟銀的企業文化，軟銀會認為員工申請私人貸款去支持公司是理所當然的，儘管這樣支持公司風險很高。軟銀當初建立願景基金時，員工也作出了很大的貢獻。據估計，軟銀員工向第一代願景基金投資了約80億美元。第二代集資金額高達1080億美元的願景基金，也會繼續向軟銀員工大量融資。

過往軟銀員工的貸款，很大部分由孫正義親自擔保。根據6月的申報文件，孫正義抵押了他在軟銀的38％股份，作為全球19個金融機構的個人貸款抵押品。這些金融機構包括瑞穗、瑞信、瑞士寶盛等。知情人士說，軟銀不鼓勵員工用自己的現金投資願景基金。不過員工憂慮在願景基金的風險急劇上升之際貸款。鑑於軟銀和願景基金作為主要股東的WeWork，其IPO估值可能暴跌三分之二，願景基金的資產可能面臨減值的風險。

（金融時報）

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