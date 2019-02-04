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Thomas Cook破產前CEO支厚薪 3任累收3.56億 英政界籲「回水」

【明報專訊】宣布破產的英國老牌旅遊公司Thomas Cook，因大舉併購及大手回購股票等，令其累積了17億鎊（約166億港元）的債務。儘管經營不善令公司面臨財務困境，該公司過去12年的多任CEO卻合共領取3640萬鎊（約3.56億港元）的巨額薪酬及花紅，最終要由英國政府動用公帑撤回因公司倒閉而滯留海外的國民。政界呼籲Thomas Cook的高層「問良心」，退回巨額花紅贖罪。Thomas Cook最大股東復星旅遊文化（1992）的財報顯示，今年上半年其長期投資的公允值，因收購Thomas Cook股份等因素，減值逾1億元人民幣。

方坦拉帶來10億鎊債務 領走1700萬鎊報酬

Thomas Cook旗下2萬員工面臨失業之際，過去12年Thomas Cook行政總裁卻盆滿缽滿。帶領該公司瘋狂併購的CEO方坦拉-諾沃亞（Manny Fontenla-Novoa），任內令公司背負超過10億鎊的債務，而他在2007至11年的4年間，就領了1700萬鎊報酬。這主要來自與同業MyTravel合併後，削減了2800個職位令其獲得獎金。當Thomas Cook在2011年瀕臨崩潰之際，他提出辭職。

豐坦拉-諾沃亞的繼任人格林（Harriet Green），在位不到3年也獲得了470萬鎊薪水，另加560萬鎊的股票獎勵。格林另每年另獲8萬鎊，用以支付她在上班日居於倫敦五星級酒店。由2014年至如今倒閉擔任Thomas Cook行政總裁的弗蘭克豪澤（Peter Fankhauser）也領了830萬鎊薪金，當中包括430萬鎊的獎金。

除了多名Thomas Cook掌舵人，一群沽空Thomas Cook股票的國際對冲基金也利潤豐厚。在Thomas Cook倒閉前，該旅遊公司近11％的股票被沽空。過去半年直至其破產，Thomas Cook股價暴跌了85％。多個對冲基金也準備從信貸違約掉期（CDS）獲利。據彭博社報道，由於Thomas Cook破產，對冲基金可從CDS獲得2.5億美元。

國際對冲基金成大贏家

不過Thomas Cook最大股東復星旅遊文化蒙受大量損失。2015年3月，復星以每股1.2559鎊的價格，認購了Thomas Cook的5%股份，共斥資9190萬鎊（以當時匯率計算為10.7億港元）。到2016年6月，復星持有約7%的Thomas Cook股份，當時其股價尚有70便士，相關股份仍價值7800萬鎊（以當時匯率計算為8.7億港元）。

根據復星遊文化的財報，由去年12月底至今年6月底，復星的長期投資公允價值，由3.094億元人民幣降至2.002億元人民幣。減值主要由於收購了Thomas Cook約4.68％的股份這宗交易構成的帳面虧損。截至今年6月底，復星旅遊文化持有Thomas Cook的11.38％流通股。當時Thomas Cook的股價已跌至13.16便士。花旗更將其股價股票的目標價降至0。

中資復星逾10億投資恐泡湯

今年8月底，復星旅遊文化宣布擬斥資4.5億鎊收購Thomas Cook的旅遊業務至少75%股權和航空業務25%股權。不過復星旅遊文化昨發公告，稱自7月以來與Thomas Cook、Thomas Cook核心貸款銀行、票據持有人及其他相關方，就可能參與Thomas Cook建議的資本重組持續洽談，但復星旅遊文化無根據有關洽談進行任何出資。至上周五，Thomas Cook股價已跌至3.45便士，11.38%只值603萬鎊（約5900萬港元）。該公司清盤有機會資不抵債，估計復星大部分投資可能報銷。

（綜合報道）

[國際金融]

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