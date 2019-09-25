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中金再生造數案開審 「左手交右手」涉42億

【明報專訊】已被除牌的中金再生於2015年遭法庭頒令清盤，該公司疑造假帳目誇大利潤，實以「左手交右手」方式回流資金，涉款約5.38億美元（約42億港元），藉該些虛假財務業績及資料，誘騙聯交所批准該公司上市申請。涉案的中金再生前主席秦志威妻子黎煥賢、公司行政經理蔡玲玲否認一項串謀詐騙罪，案件昨在高等法院開審。

控罪指出，首被告黎煥賢及次被告蔡玲玲在2008年6月2日至2009年6月22日期間，在香港串謀秦志威及其他人，詐騙聯交所及/或其高級人員等，即不誠實地提交中金再生的虛假公司財務業績及資料，誘使聯交所接受該些資料為真確，並批准其主板上市的申請。

涉遞交造假交易紀錄以誇大利潤

控方開案陳辭指出，中金再生於2008年6月2日首次申請上市，翌年6月正式上市，終在2013年涉造假帳被停牌，直至2016年被除牌。中金再生涉遞交造假交易紀錄，誇大利潤，即以旗下公司中環鋼鐵，虛構向3間主要供應商、兩間採購客戶公司的交易及帳目金額。

控方稱，客戶付款予中環鋼鐵，中環鋼鐵再向供應商付款，再以「左手交右手」回流資金予客戶，而該些交易資金實際存入與供應商相似名字的影子公司，涉款高達5.38億美元（約42億港元）。首被告涉參與決策其中一成交易資金，次被告涉參與註冊影子公司。

控方舉例稱，中環鋼鐵應將款項存入基地在海外的供應商寧通（國際）資源有限公司，但實際存入基地在本地、疑似影子公司的寧通（香港），意圖方便造假帳目。聯交所則表示，若知悉該公司的造假財務資料，不會批准其主板上市申請。聆訊今續。

【案件編號：HCCC66/18】

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