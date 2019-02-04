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百威下限27元定價 滔搏接力招股 集資擴至逾392億 今年全球第2大新股

【明報專訊】「巨無霸」新股百威亞太（1876）公布以招股價下限27元定價，同時因應市場需求，部分行使發售量調整權，公開發售股份增至14.51億股，意味該股集資約392億元，暫時成為今年全球第二大集資額新股。百威將於9月30日（下周一）上市，港交所（0388）昨日公布，將於百威上市日推出該股的期貨及期權，與股份相關的衍生權證亦可在該股上市當日掛牌。百威亞太之後，內地運動服零售商滔搏國際（6110）會接續招股，集資額最多近94億元。

明報記者 蕭嘉聰

百威亞太表示，為了補足市場的額外需求，其全球發售規模由12.62億股份擴大至14.51億股，並以招股價下限27元定價，集團將於本周五（27日）公布公開發售結果。

根據彭博社報道，百威暫為今年集資額第二大的新股，僅次於今年5月在美國上市、集資81億美元（約631.8億港元）的網約車平台Uber。

港交所昨日公布，將於百威上市當日推出期貨及期權，期貨及期權合約乘數及規模均為1000股。港交所亦已通知發行商，百威相關的衍生權證可在該股份上市當日掛牌，該股上市當日將會納入認可賣空指定證券名單。過去小米（1810）、美團點評（3690）等焦點股份上市時，港交所亦作同樣安排。

滔搏集資最多94億

入場費逾萬

繼百威後再有大型新股「接力」集資，2017年在港退市的內地「鞋王」百麗國際，分拆旗下運動零售及服務平台滔搏國際在港上市。

根據銷售文件，集團擬發行9.3018億股，每股招股價介乎8.3元至10.1元，集資額約77.21億至93.95億元，每手1000股，入場費為10201.77元（見表），預料於10月10日掛牌，美銀美林和摩根士丹利為聯席保薦人。

另外，復宏漢霖（2696）今日掛牌上市，該股公開發售超購2.9倍，一手中籤率100%，以招股價下限49.6元定價，昨於耀才證券暗盤交易市場最高見49.8元，暗盤收市價48.5元，較招股價跌2.22%，不計手續費，每手100股要蝕100元。

市場消息透露，內地手機遊戲開發及營運商FriendTimes（6820）國際配售已獲超額認購，該股昨日至27日招股，預料於10月8日上市，國泰君安為獨家保薦人。

相關字詞﹕新股上市 滔搏國際 復宏漢霖 百麗國際 百威亞太 摩根士丹利 港交所

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