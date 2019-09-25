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匯豐：可扣稅自願供款 連扣稅年金6000申請

【明報專訊】為鼓勵市民多為退休作準備，政府在四月推出強積金可扣稅自願性供款（TVC） ，與扣稅年金共用6萬元扣稅額。匯豐香港退休金主管葉士奇表示，該行現時錄得超過6000個申請，超過八成是每月供款，平均月供3800元。

葉士奇指，有以往沒有匯豐強積金戶口的客戶申請開設TVC，部分是來自本身已有公積金的客戶，認為TVC提起客戶以強積金多作退保準備的興趣。與該行逾100萬個強積金成員相比，葉士奇認為現時TVC佔整體成員不算高，TVC推出時間尚短，隨着第四季市民陸續收到稅單，期望申請會在第四季再提高。

望放寬使用強積金客戶資料 推廣產品

強積金成立逾20年，葉士奇指該行有22%的成員是55歲以上，比例與市場相若，他們將於未來5年至10年退休。據目前規例，從強積金取得的客戶資料，不能用於其他業務，他們介紹強積金時亦不能推介其他退休產品。葉士奇認為，法例有討論放寬的空間，在客戶同意下可向他們提供年金等產品資訊、在強積金提供合適退休後收息的產品等，讓市民可以較整全地進行退保後的理財計劃。

上月資金多轉投股債保守基金

貿易戰升溫加上本港示威持續，本港股市波動增加，葉士奇指8月強積金轉移資金金額比7月份增1倍，大多由恒指基金轉至股債基金和保守基金，9月初至今則多轉至環球債券基金，金額與8月份類似，顯示成員對風險取向有所減低。他認為當有事件發生，可引起客戶檢視他們投資組合風險是否和年齡匹配。

相關字詞﹕扣稅自願性供款 退休 強積金 匯豐

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