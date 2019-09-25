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保誠：今季投保額雙位數跌

【明報專訊】香港已持續3個月的修例風波，令內地居民擔心人身安全，來港買保險的人大減。保誠保險行政總裁容佳明昨天表示，整體保單數目與投保額由7月至今按年錄得雙位數跌幅，估計跌幅與市場相若。

容佳明：保險業抗逆力強

人口老化衍生結構需求

不過，容佳明指出，過去10年香港有金融海嘯及中美貿易戰等，也有大大小小社會事件，從歷史看，他相信今次風暴對保險業的影響屬短暫性，由於人口老化及危疾年輕化，保險產品仍存在結構需求。同時，保險業的抗逆能力非常高，亦有信心保險業在事件過後會回復增長。目前本港各行各業都正面臨挑戰，期望社會盡快回復正軌。

保誠（2378）在香港的離岸業務佔本港個人壽險新造直接業務比例較同業高，佔比約七成。容佳明又表示，公司會積極發展網上平台以協助保險從業員更無地域及時區限制為客戶服務。保誠早前為解決當前來港客戶的疑慮，客戶擔心出市區，故在9月9日開始在香港國際機場毗鄰的酒店設置臨時會議室，以便支援客戶投保及提供流動驗證服務，客戶落機便可以投保。

經紀：內地客簽單不過數 最後退保

有專做內地客戶保單的保險經紀表示，內地客早前簽了單但未過數，最後也退保。香港保險經紀北上見客，不少內地客戶也表示不歡迎，唯有靠近期政府推出可退稅產品如延期年金及自願醫保計劃等維持生意額。

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