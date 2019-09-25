新創建全年少賺33% 核心業務將縮至4項

巴士業務料列非核心

馬紹祥又指，三大核心業務在2019年度攤佔純利約75%，餘下純利來自集團的策略投資，投資組合內的業務則有望經培育後壯大成核心業務。對於早前盛傳可能出售新巴及城巴，集團稱不時收到收購建議，其會檢視非核心業務運作，視乎適當價錢及機會而定。不過，他不諱言，巴士業務今年初加價幅度不及原來申請，加上油價上升，員工成本上升，因此經營情况仍然嚴峻，有需要再申請加價12%。此前出售首都機場餘下權益套現的7.8億元，將於本年度入帳。

在過去3個月新創建在港儘管面對連串衝突及示威影響，馬紹祥卻指，香港業務只攤佔收益28%，因此所受影響不大。目前中國業務佔比60%，餘下為環球的飛機租賃業務提供貢獻。執行董事張展翔稱，就算中美貿易戰持續，在內需及網購支持下，未見對內地的公路及物流業務構成影響，目前公路業務佔比38%。在談及中國資源交通（0269）主席曹忠被李嘉誠基金會申請破產方面，執行董事何智恒稱，新創建只涉足中國資源交通債券，餘額只有1000萬元，對方亦有付本息，因此影響不大。