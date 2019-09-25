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接掌阿里訂目標 張勇：零售增長空間大

【明報專訊】剛於本月初接任阿里巴巴主席的張勇，昨日在杭州主持年度投資者日時表示，截至6月底止12個月，阿里在內地與螞蟻金服在內地的用戶總數約9.6億。阿里的內地消費業務、跨境及全球零售商業業務及支付寶三者的年度活躍用戶數目，則分別達7.3億、1.3億及約9億。

張勇：阿里經濟體可締巨大增長

張勇指出，「在7.3億人群（即內地消費的年度活躍用戶）中，只有25%的人在使用口碑和餓了麼，只有12%是優酷付費會員，這意味着阿里巴巴經濟體內的化學反應就能帶來巨大增長，它們面對都是同一群人」。根據阿里的數據進一步顯示，餓了麼及口碑年活躍用戶數目約2.45億，在餓了麼經支付寶結帳訂單佔比為28%。

按地域劃分，阿里旗下的內地零售市場，目前在發達城市的滲透率達到85%；在欠發達地區的滲透率僅40%，觸達服務程度不足的消費群體並提升其生活品質，將帶來巨大增長空間。

目標2036年

服務全球20億消費者 創造1億就業機會

阿里巴巴本月初在張勇上任時，已公布新發展目標，包括至2024年度，旗下內地消費業務，可服務超過10億年度活躍消費者，並實現超過10萬億年度商品交易額（GMV）。到2036年時，該集團冀能夠服務全球20億消費者，幫助1000萬家中小企盈利，以及創造1億個就業機會。

阿里完成收購螞蟻金服33%股權

此外，阿里巴巴亦完成收購螞蟻金服33%股權，據此，螞蟻金服毋需再如過往般按協議，向阿里巴巴支付37.5%稅前盈利。張勇強調，支付及金融服務在為阿里巴巴的系統內之重要支柱。

《21世紀經濟報道》則引述市場化個人徵信機構百行徵信指，在與阿里和騰訊等互聯網企業的合作上，百行正在與其就借款人增量信用信息共享進行溝通，並就部分產品合作進行了深度交流，已初步確定了產品形態。

相關字詞﹕張勇 支付寶 螞蟻金服 阿里巴巴

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