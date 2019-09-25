玖紙美設廠成本急升 全年純利派息削逾半 受累人幣波動 匯兌虧損1.6億

明報記者 方楚茵

玖紙若撇除經營及融資活動的匯兌虧損1.647億元，則純利按年減少48.9%至40.244億元，主要因產品售價下跌及盈利率下降所致。集團主席張茵在未來展望中提到，政府逐步收緊對廢紙進口的額度審批，以及原材料供應緊張及成本上升，中小型企業經營壓力雪上加霜。集團亦已做好準備，擴大中低端市場佔有率。

受中美貿戰影響 產品售價下跌

期內，受益於收購的美國漿紙廠帶動整體銷量增加約8.5%，集團全年銷售額增加3.5%至546.47億元。但毛利率按年減少6.5個百分點至15.4%，主要因產品售價受中美貿易緊張局勢加劇影響而下跌。

美漿紙廠帶動銷量 惟經營成本大漲

雖然美國漿紙廠成功帶動銷量，但亦加重了玖紙的經營成本，包括銷售及分銷、行政開支等均急速攀升。由於美國漿紙廠與中國的分銷管道不同，集團去年銷售及市場推廣成本按年增加40.3%至15.64億元，銷售及分銷成本佔總銷售收入的比例為2018財年2.1%升至2019財年的2.9%。倘不包括美國業務的銷售及市場推廣成本約5.522億元，則銷售及分銷成本總額佔總銷售收入維持穩定企於2%水平。

集團行政開支亦按年增加39%至17.05億元，同樣是受到美國漿紙廠有關的額外管理及行政成本約2.176億元，以及配合各基地將推出的新紙機而產生的額外管理及行政成本，擴大研發規模相關的開支拖累。行政開支佔總銷售收入的比例亦按年增0.8個百分點至3.1%。

玖紙：適時安排貨幣及利率對冲

玖紙去年淨債務權益比降至59.7%，按年跌5.6個百分點。集團外幣貸款及人民幣貸款佔總貸款比例分別為47.8%及52.2%。集團指基於潛在人民幣匯率波動，董事會密切監控外幣貸款，並將考慮適時安排貨幣及利率對冲，以減低相應風險。