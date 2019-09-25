經濟
下一篇 上一篇

玖紙美設廠成本急升 全年純利派息削逾半 受累人幣波動 匯兌虧損1.6億

【明報專訊】中美貿易戰曠日持久，受災股玖龍紙業（2689）去年已部署在美國收購漿、紙廠，以減低對進口配額的依賴，惟成本亦顯著增加，加上人民幣大幅波動，導致玖紙截至6月底的全年純利按年跌50.82%至38.6億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.82元，派末期息每股0.18元（約0.199港元），較對上一年同期派0.4元大跌55%，派息比率為34%。玖紙早前已盈警，預告全年純利最多跌五成。

明報記者 方楚茵

玖紙若撇除經營及融資活動的匯兌虧損1.647億元，則純利按年減少48.9%至40.244億元，主要因產品售價下跌及盈利率下降所致。集團主席張茵在未來展望中提到，政府逐步收緊對廢紙進口的額度審批，以及原材料供應緊張及成本上升，中小型企業經營壓力雪上加霜。集團亦已做好準備，擴大中低端市場佔有率。

受中美貿戰影響 產品售價下跌

期內，受益於收購的美國漿紙廠帶動整體銷量增加約8.5%，集團全年銷售額增加3.5%至546.47億元。但毛利率按年減少6.5個百分點至15.4%，主要因產品售價受中美貿易緊張局勢加劇影響而下跌。

美漿紙廠帶動銷量 惟經營成本大漲

雖然美國漿紙廠成功帶動銷量，但亦加重了玖紙的經營成本，包括銷售及分銷、行政開支等均急速攀升。由於美國漿紙廠與中國的分銷管道不同，集團去年銷售及市場推廣成本按年增加40.3%至15.64億元，銷售及分銷成本佔總銷售收入的比例為2018財年2.1%升至2019財年的2.9%。倘不包括美國業務的銷售及市場推廣成本約5.522億元，則銷售及分銷成本總額佔總銷售收入維持穩定企於2%水平。

集團行政開支亦按年增加39%至17.05億元，同樣是受到美國漿紙廠有關的額外管理及行政成本約2.176億元，以及配合各基地將推出的新紙機而產生的額外管理及行政成本，擴大研發規模相關的開支拖累。行政開支佔總銷售收入的比例亦按年增0.8個百分點至3.1%。

玖紙：適時安排貨幣及利率對冲

玖紙去年淨債務權益比降至59.7%，按年跌5.6個百分點。集團外幣貸款及人民幣貸款佔總貸款比例分別為47.8%及52.2%。集團指基於潛在人民幣匯率波動，董事會密切監控外幣貸款，並將考慮適時安排貨幣及利率對冲，以減低相應風險。

相關字詞﹕人民幣貶值 張茵 中美貿易戰 廢紙進口 玖龍紙業 玖紙

上 / 下一篇新聞

倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好
倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好
股價此消彼長 收購溢價縮至6.7%
股價此消彼長 收購溢價縮至6.7%
中國太保擬發GDR 申納入滬倫通
中國太保擬發GDR 申納入滬倫通
倫交所CEO與李小加激辯：港未來或無競爭地位
倫交所CEO與李小加激辯：港未來或無競爭地位
藥股單日V彈 港股終止六連跌
藥股單日V彈 港股終止六連跌
港航節流 高層減薪員工放無薪假
港航節流 高層減薪員工放無薪假
接掌阿里訂目標 張勇：零售增長空間大
接掌阿里訂目標 張勇：零售增長空間大
新創建全年少賺33% 核心業務將縮至4項
新創建全年少賺33% 核心業務將縮至4項
保誠：今季投保額雙位數跌
保誠：今季投保額雙位數跌
操控歐拆息維持判罪 匯控獲撤3億罰款
操控歐拆息維持判罪 匯控獲撤3億罰款
匯豐：可扣稅自願供款 連扣稅年金6000申請
匯豐：可扣稅自願供款 連扣稅年金6000申請
百威下限27元定價 滔搏接力招股 集資擴至逾392億 今年全球第2大新股
百威下限27元定價 滔搏接力招股 集資擴至逾392億 今年全球第2大新股
中金再生造數案開審 「左手交右手」涉42億
中金再生造數案開審 「左手交右手」涉42億
Thomas Cook破產前CEO支厚薪 3任累收3.56億 英政界籲「回水」
Thomas Cook破產前CEO支厚薪 3任累收3.56億 英政界籲「回水」
軟銀傳鼓勵高層借私貸 投資願景基金
軟銀傳鼓勵高層借私貸 投資願景基金
虧損擴至33億人幣 「中國特斯拉」股價早段瀉24%
虧損擴至33億人幣 「中國特斯拉」股價早段瀉24%
張兆聰：經濟離不開房地產 內房再跌可留意
張兆聰：經濟離不開房地產 內房再跌可留意
植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價
植耀輝：死纏爛打 不利港交所股價
沈華：穿越牛熊市 投資注意5原則
沈華：穿越牛熊市 投資注意5原則
技術取勝：石藥有望挑戰17元
技術取勝：石藥有望挑戰17元
年輕投資者傾向短炒
年輕投資者傾向短炒
花旗調查：逾半人估未來1年樓價跌
花旗調查：逾半人估未來1年樓價跌
劉思明：港股反彈乏力 高息股受捧
劉思明：港股反彈乏力 高息股受捧
周顯：樓巿進消耗購買力階段
周顯：樓巿進消耗購買力階段
湯文亮：裁員潮幾時開始？
湯文亮：裁員潮幾時開始？
陳德豪：示威對實體經濟影響 明年農曆新年後浮現
陳德豪：示威對實體經濟影響 明年農曆新年後浮現
FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬
FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬
BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖
BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖
嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低
嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低
形薈撻大訂2房 加價兩成重推
形薈撻大訂2房 加價兩成重推
皇府灣雙號屋21萬租 每呎61元
皇府灣雙號屋21萬租 每呎61元
恒地1100萬收購南角道舊樓
恒地1100萬收購南角道舊樓
聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力
聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力
VIX反映恐慌亢奮程度
VIX反映恐慌亢奮程度