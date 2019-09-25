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港航節流 高層減薪員工放無薪假

【明報專訊】香港航空確認，因應旅遊需求下降，港航已經調低運力並削減航班數量，另外亦實施其他降低成本的措施，包括暫停所有非必要項目及凍結大部分職位。為了進一步減省營運開支，港航管理層團隊將會從9月至12月，連續4個月減薪20%。

管理層連續4月減薪20%

除了高層減薪，港航亦呼籲香港及內地員工支持由10月至12月推行的無薪假計劃；機師和空中服務員則提供另外的無薪假計劃。港航指出，不同部門員工所放的無薪假日數不一樣，主要根據各部門的業務特點和實際營運需求安排。經理級或以上建議的無薪假為每月4日，助理經理級或以下則建議每月2日。公司亦歡迎員工按個人意願安排申請額外的無薪假。

港航強調，視員工為重要財產，並珍惜員工為公司作出的貢獻，將致力在這非常時期維護員工的工作機會，渡過各種挑戰；同時承諾為顧客提供安全和暢順的運作。港航亦會繼續密切監察現時情况，必要時作出內部調整等運作安排。

早在上星期，市場曾傳出港航要求員工放無薪假的消息，當時港航未有承認傳聞，但指公司沒有裁員計劃。昨日有港媒引述港航一份內部電郵，稱公司為節省營運開支，高級管理層已同意減薪，並呼籲員工參與公司推出的無薪假計劃。其後港航回覆查詢，確認上述措施。

上星期一（16日），港航已經宣布，由於旅遊需求大幅下降，按市場情况決定暫時調低9月至12月的運力達9%，航班數量也會下調7%。

相關字詞﹕無薪假 高層減薪 港航

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