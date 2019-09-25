經濟
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藥股單日V彈 港股終止六連跌

【明報專訊】昨日醫藥股上演過山車，內地第二輪藥品帶量採購昨在上海開標，是次中標企業共44家，中標藥品60個，平均中標價較去年最低採購價減59%；若以今年4月首輪11城市帶量採購中標價相比，減少25%。

受藥品減價消息影響，醫藥股昨日早段受壓，其中兩隻藍籌中生製藥（1177）最多曾插水8.5%；石藥（1093）也曾瀉5.9%。不過，美銀美林發表報告表示，內地藥品帶量採購擴至全國開標，相信措施將帶來較預期多的正面影響，並帶動近期醫療健康行業表現。該行指出，措施的最主要改變是可以選取三家最低價中標者，而非要求生產商配合最低價格，此外政府與生產商之間亦不會有談判，採購周期亦可延長至2年。

在大行吹風下，醫藥股止跌V彈，中生製藥收市轉升1.2%，石藥（1093）更倒飈8.5%，更成升幅最大藍籌；翰森製藥（3692）亦由挫5.2%反彈至倒升4.6%；如以全日低位計，這3隻醫藥股從低位足足反彈逾一成（見表）。

大市受隔晚美股倒升及A股向好帶動，港股止跌回升，最多升169點，高見26,391點，但午後升幅縮窄，收報26,281點，升58點，連續6個交易日累跌逾千點後，終於止跌回升，但國指跑輸恒指，跌16點，收報10,271點，錄得七連跌。大市全日成交752億元。當中，友邦（1299）全日升1.54%，報76.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點。恒指夜期續跌，至11時30分報26,147點，低水134點。

國指七連跌 跑輸恒指

另外，人行行長易綱昨日表示，中國經濟目前仍在合理區間運行，利率也在適度水平，中國並不急於做出其他國家央行那樣比較大的降準或者量化寬鬆舉措，重申中國貨幣政策工具手段充足，應當保持定力，堅持穩健取向，堅決不搞大水漫灌。

人行表態不放水 全線內銀股挫

人行表態不放水，拖累內銀下跌，建行（0939）跌0.34%，收報5.94元；交行（3328）亦跌1.35%；中行（3988）及工行（1398）分別跌0.64%和0.38%。

相關字詞﹕友邦 石藥 醫藥股 帶量採購

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