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股價此消彼長 收購溢價縮至6.7%

【明報專訊】港交所對倫交所提購，其方案是向倫交所股東提供現金及發行港交所新股支付，但現金部分只佔24.5%。早前有報道表示，港交所若被倫交所拒絕，會考慮提高現金支付的比例。

增現金比例 或吸引股東重新考慮

木星資產管理環球股票基金經理Guy de Blonay對本報表示，市場此前對於港交所併購提議中的現金比例頗為失望，相信若提高現金，或可吸引市場重新考慮。駿利亨德森投資研究分析師Iacopo Dalu則表示，現時難以評價，不過對於港交所交易的主要顧慮依然是高度不確定性，未知持份者及監管者會否支持此單交易。

港交所股價兩周累跌9.5%

事實上，以計劃宣布當日的價格計算，港交所提出的收購價較倫交所股價有高達23%溢價，但兩周過後，港交所股價累跌9.5%，而倫交所股價反而一路上升，累升逾3%（見圖）。

翻查資料，港交所併購計劃以9月10日收市價作參考，當時其股價收報245.2元。按每股20.45英鎊現金加發行2.495新股的收購價計算，合約以每股83.61英鎊收購倫交所。但以港交所昨日收市價225.8元計算，收購價相等於每股倫交所股份78.61英鎊，而倫交所昨晚約報73.68英鎊，此前收購的23%高溢價，已「縮水」至只有6.7%。

相關字詞﹕木星資產管理 溢價收購 併購 倫交所 港交所

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