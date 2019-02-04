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倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美CFIUS等不批准 指Refinitiv交易比較好

【明報專訊】港交所（0388）本月出價316億英鎊（約3085.5億元）收購倫交所遭拒，隨後採取接洽股東策略。據本報了解，英國投資公司木星資產管理及駿利亨德森皆接到港交所的會面邀請，二者持有倫交所股份合計0.96%。兩股東向本報表示，現階段對港交所的併購計劃抱有疑慮，偏好Refinitiv收購方案，相信後者可行性較高。不過，兩者在回應中亦未對港交所計劃持明確反對態度。

明報記者 馬迪帆

此次港交所極具爭議的收購條件之一，為要求倫交所放棄於今年8月剛宣布對Refinitiv的收購，但倫交所董事會表態極力支持收購該數據公司。

木星資產管理環球股票基金經理Guy de Blonay對本報表示，Refinitiv交易在股東中頗受歡迎，因該交易有潛力改造公司業務，並長遠為倫交所帶來價值。他續稱，對比港交所提議，現階段下Refinitiv的交易可行性或更大。木星資產管理持有倫交所0.69%股權，是倫交所前31大股東。

盼收購Refinitiv提升價值 指股東受落

對比兩項交易，兩股東不約而同提出，港交所交易能否順利通過監管審查是主要考慮因素。持倫交所股份0.29%的股東駿利亨德森投資研究分析師Iacopo Dalu認為，港交所併購交易與Refinitiv交易均可高度改造倫交所業務，長線對股東而言具吸引力，然而現時偏向Refinitiv交易，主要是因為若要與港交所合併，預料監管批准將更為複雜。木星資管亦表示，併購能否獲得英國監管者的准許令人懷疑，此外估計亦要經過漫長曲折的反壟斷批核過程。

涉大量美元結算 需CFTC證交會批准

Iacopo Dalu續表示，除主要監管機構外，亦會關注美國商品期貨交易委員會（CFTC）及美國海外投資委員會（CFIUS）的審批。事關倫交所旗下倫敦清算所（LCH）是世界上最大利率交換合約清算所，涉及大量的美元結算交易，因此需要CFTC甚至美國證交會的批准。CFIUS職能則為審查一切關乎美國國家安全的外國對美投資，近年曾否決多宗涉及金融及科技的中資併購案（見表）。

溫天納：掌握資料令外國政府感不安

資深金融及投資銀行家溫天納表示，倫交所及LCH平台有大量買賣雙方數據，其中或涉及國家內部投資，若由港交所掌握大量內部資料確實會令外國政府感不安。他表示，近年來自香港的資本實際上已經被外國視為中國資本，以港交所的股權架構，被視作半官方企業都並不過分，併購交易中必定會涉及政治及國家安全。他相信本次收購即使獲股東批准，也將面臨巨大困難。

相關字詞﹕溫天納 駿利亨德森 木星資產管理 併購 倫交所 港交所

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