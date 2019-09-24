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九建將軍澳石角路 批建兩幢住宅涉52萬呎

【明報專訊】近年不少發展商均透過市區併購或補地價進行重建，其中九建（0034）於2017年以11.61億元完成補地價的將軍澳石角路1至3號，於7月份獲屋宇署批出圖則，將建兩幢34層高（在一層地庫之上）住宅，涉及518,546方呎樓面。

屋宇署公布，該署於7月份共批出21份圖則，包括9項住宅及商住發展、7項商業發展等項目，除上述石角路項目外，恒地（0012）大角嘴角祥街25至29號，則獲批建1座22層高(在3層地庫之上)商住物業，涉及188230方呎住宅及38385方呎非住宅樓面；而內房萬科（香港）持有的何文田自由道9至13A號，批建1座22層高(在4層基座之上)商住物業，住宅部分佔54277方呎樓面，非住宅樓面則有10851方呎。

黃志祥大浪灣道16號改建獲批

另方面，信置（0083）主席黃志祥持有的石澳大浪灣道16號大屋，獲批建1幢兩層高住宅，涉及11953方呎樓面；九龍塘金巴倫道3號，則獲批建1幢兩層高(在一層地庫之上)住宅，涉及7478方呎樓面；捷和集團鄭氏家族或有關人士持有的何文田布力架街36A號，獲批建2座兩層高(在1層地庫之上)住宅，涉及4991方呎樓面。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年私人住宅落成速度緩慢，7月份全港只有4個私人住宅項目，僅526個單位落成，而今年首7個月只有6,260伙私宅落成，較去年同期的9,168伙按年減少32%，創近四年同期最少。

相關字詞﹕角祥街 恒地 石角路 批則 屋宇署 九建

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