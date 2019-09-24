黃竹坑站4期收38份意向書 港鐵項目次高

資料顯示，2017年1月、11月及2018年6月招收意向的黃竹坑站1、2、3期，當時分別收到39份、37份及36份意向書，而昨日截收意向書的第四期，則收到38份意向書，與過往三期相若，並僅次於第一期收到的39份意向書，為港鐵項目歷年次高。

料短期正式推出招標

今次有份遞交意向書的發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、 嘉華（0173）、南豐、會德豐（0020）、英皇（0163）、遠展（0035）、鷹君（0041）、建灝地產、華懋、中信泰富、帝國集團、爪哇（0251）、其士（0025）、華置（0127）、路勁（1098）等，亦包括首次參與港鐵項目的豐泰；中資則包括中國海外（0688）、萬科置業（香港）、保利（0119）、碧桂園（2007）、龍光（3380）等。

爪哇營業部助理總經理周俊豪表示，地盤屬優質項目，景觀佳，但最終仍要待收到招標條款及補地價再決定，而集團對後市審慎樂觀。建灝地產行政經理林綺華則指出，黃竹坑站位置方便，加上住屋屬必需品，近期市况回落，集團將審慎出價。

上述項目可建樓面約63.83萬方呎，擬建兩座物業，提供不多於800伙，預計2025年落成。綜合業界預期，項目估值95.7億至118億元，每方呎樓面地價約1.5萬至1.85萬元。美聯測量師行董事林子彬表示，項目發展規模適中，而且屬市區鐵路上蓋項目，發展潛力優厚，故獲不少發展商垂青，初步估計發展中小型單位為主，料項目估值約108.5億元，每方呎樓面地價17,000元。