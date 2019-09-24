容海恩1100萬首置購星街5號蝕讓貨

稱「香港環境都唔錯」

土地註冊處資料，灣仔星街5號低層單位，實用408方呎，上月以1100萬元成交，實呎26961元；原業主於2010年以1,175.6萬元購入，現帳面蝕75.6萬元，連同使費計料實蝕約130萬元或11%。新買家為立法會議員容海恩，她接受本報查詢時表示，是次以首置客身分入市，而該物業長遠會留給父母居住。

被問及今次是否趁樓市調整入市，及是否覺得成功「執到筍貨」時，她回應指，「唔可以咁講，每個時代都會有升升跌跌」，「好難評估幾時買樓最好」，而對於現時樓市正值調整，會否擔心未來樓價走勢，她就認為「香港環境都唔錯」、「長遠持有無乜影響」。

綠悠雅苑2房綠表588萬 重返半年前

另外，首個置安心計劃的青衣綠悠雅苑，有2房以588萬元未補地價沽出。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，綠悠雅苑2座低層B室，實用面積約543方呎，屬2房間隔，新近以588萬元(未補地價)獲新綠表買家承接，實呎10,829元，造價重返半年前水平。原業主2013年4月以約319.3萬元(未補地價)購入，持貨6年，帳面獲利約268.7萬元或約84%。

沙田居屋愉翠苑繼上月有2房戶跌穿500萬元後，新近再錄一宗低價成交。萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，愉翠苑Q座中層4室，屬實用面積516方呎2房戶，原業主上月以635萬元於居二市場放盤，期後累減85萬元或13%，終以550萬元易手，實呎10659元。資料顯示，對上同類單位O座中高層2室，上月在居二市場以603.8萬沽，即是次成交價較上次成交低近一成。原業主早於2001年8月以117萬元(未補地價)購入，持貨18年，帳面獲利433萬元或3.7倍。