高爾夫．御苑首現銀主盤

叫價低買入價逾5%

據環亞物業拍賣網資料顯示，高爾夫． 御苑7座高層K室「銀主盤」，實用面積280方呎，屬開放式間隔，外連22方呎露台，銀主叫價460萬元放售，實呎16429元，將於10月2日下午進行拍賣。單位業主於2017年5月以486.9萬元一手購入上述單位，持貨逾兩年；原業主在收樓不久後，隨即以銀主形式將單位拍賣，最新叫價較2年前的購入價低約26.9萬元或5.5%。

麥明詩兄長菁雋134呎戶月租7000元

另一邊廂，由內房佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波家族持有、有「龍牀盤」之稱的屯門菁雋亦入伙在即。項目於今年7月減價後熱賣，十優港姐、藝人麥明詩及其家人亦捧場，並連環購入3伙。市場消息指，其中一伙由藝人麥明詩兄長持有的中層33室，實用面積134方呎，屬開放式間隔，新近以月租7000元獲租客承租，實呎約52.5元。據悉，麥明詩兄長於今年7月以213.6萬元購入，現享租金回報約3.9厘。另外，項目至今暫錄約20宗租賃成交。