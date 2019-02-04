尚‧珒溋周五首輪開售218伙 5日暫收600票超額近2倍 恒大屯門新盤今命名

明報記者 林可為

上述恒大掃管笏管翠路項目，樓花期長約16個月，早於2月獲批預售樓花。市場估計，發展商短期內上載樓書及開放示範單位。至於啟德尚‧珒溋，昨日新加推的90伙，屬1至3房戶，實用介乎332至752方呎，維持最高18%直減折扣，折實平均25248元；以新加推的2座28樓實用557方呎D室為例，折實實呎25682元(折實價1430.5萬元)，較首張價單同座29樓、同面積D室的折實呎價25429元(折實價1416.4萬元)，調高1%。

昨加推90伙 折實均呎25248元

是次售價、呎價入場單位，為2座5樓實用334方呎K室，折實價735.2萬元、折實實呎2.2萬元。市場消息指，尚‧珒溋過去5日收逾600票，以周五首輪開售218伙，超額近2倍。項目已有228伙開價，佔單位總數667伙的34%，整批折實平均實呎24677元，周五首輪發售當中218伙，A組大手客須購買2個3房戶。

啟岸昨連沽6伙

另一方面，由恒地（0012）營業(一)部負責銷售的馬鞍山迎海‧駿岸、紅磡啟岸和長沙灣家壹，昨連環沽出8伙、吸金逾6448萬元；其中迎海‧駿岸售出1伙，屬單一成交價最高單位，以2627.3萬元售出8座8樓實用1454方呎A室，實呎1.8萬元。不過，迎海‧駿岸同時新錄一宗撻訂，為8座18樓A室，較早前以2708.5萬元售出，估計買家遭殺訂5%涉約135萬元。至於啟岸，售出6伙實用介乎170至272方呎單位(部分屬連平台特色戶)，成交價450萬至666萬元、實呎2.3萬至2.66萬元；家壹則以492.8萬元售出一伙實用226方呎標準戶，實呎2.18萬元。

藝里坊‧1號加推25伙開放式戶

此外，恒地營業(二)部負責銷售的西營盤藝里坊‧1號，已獲批入伙紙，並加推25伙開放式至2房戶；以最高3%直減折扣計，今批單位折實價699.9萬至1514.9萬元、整批折實平均實呎32,294元，周五發售25伙，而本月27日至下月31日期間購買指定單位，可獲20.8萬至24.8萬元現金回贈。