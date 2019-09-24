湯文亮：壞心做好事的新樓空置稅

當我聽到有立法會議員是為了新樓空置稅抨擊政府，有多少感慨，想當日政府推出額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）、雙倍印花稅（DSD）打擊炒家時，根本沒有立法會議員提出樓價上升並非炒家所為，歸根究柢是供應不足，當時無論建制或者泛民都好似國共合作一樣，非常支持政府推出辣招，而且坐言起行，今日推出，即晚生效，刊憲以及立法會通過都是後補，而政府在去年中已經提及要推出新樓空置稅，要一年之後才刊憲，再即使獲得立法會通過，還有一年時間賣樓，可以說政府待地產商已經不薄。

政府畀足時間 發展商不領情

有很多地產商其實不相信政府會推新樓空置稅，所以，在政府去年提出徵收新樓空置稅之後，地產商仍然不積極去貨，到了現在刊憲，他們才發覺政府有很大機會可以成功徵收新樓空置稅，所以，才着急起來，如果地產商在去年收到信息之後加速推售新樓，樓價則不會在中美貿易戰及《逃犯條例》修訂事件影響之下仍然上升，嚴格來說，政府推新樓空置的確是立壞心腸，但地產商如果了解政府的意向而加推新樓盤，今日未售單位應所餘無幾，換句話說，新樓空置稅其實是壞心做了好事，可惜不是太多地產商接受到這件好事。

空置稅不通過 日後地產商更有恃無恐

如果今次新樓空置稅得不到立法會通過，地產商以後就有恃無恐，會用唧牙膏式手法推售新樓，令到新樓樓價節節上升，更加脫離一般市民的負擔能力，令年輕人對政府、社會以及地產商的怨氣有增無減。老實說，政府推新樓空置稅的確是攞地產商開刀，但出發點仍然是好的，因為增加供應的確可以令樓價停止上升，甚至回落至年輕人的負擔能力之內，總括來說，就算地產商話政府推新樓空置稅是立壞心腸，但亦只是壞心做好事。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]