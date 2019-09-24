周顯：輸到怕的後遺症

然而，我雖然有買到恒新豐控股，可是買得不多，贏得很少。群組中，也只有一個人買了並且賺了錢。至於伯明翰體育，連中了籤的V君也沒買，更不用說其他人了。

看到機會也不敢入市

為什麼呢？綜合各方意見，很簡單啫，這些日子來，大家已經輸得嚇破了膽，再不敢買股票了。就算還有點點膽子，也沒錢去買了。

就算是我，也只是三幾十萬，贏輸幾萬至十萬八萬，已經沒有了以前起表價七位數字的豪氣了。

那天同某名友好講起，大家現在的環境都是賺十萬花廿萬，每個月都是net cash out，賺錢的目的只是為了減低burn rate，令自己的死亡慢一點，按這個趨勢下去，正如凱恩斯所說的：「長期而言，你我都將死亡。」

我對他說：「我們暫時不用降低生活質素，衣食住行都照舊，已經算是很好了。朋友們一個一個的爆煲，才叫驚心呢！」（日前同某位已爆煲的朋友去福臨門食飯，他苦笑說，劫後餘生，執番條命，已經算是好彩了！話猶在耳，已聽到他騎去了另一位朋友幾十萬元……在以前，他可是億億聲上落，幾十萬元，打個乞嗤都不止！）

[周顯 投資二三事]