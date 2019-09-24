劉思明：港股未「失勢」 科技醫藥股分段吸

恒指高開後升47點向下，午後最多跌249點，低見26,186點反彈，惟受制26,323點回落，收報26,222點，跌213點或0.81%；國指跌0.85%。中小型股沽壓更大，恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.44%、1.37%。大市成交653億元，低於60天平均一成半。

據《明報》港股數據庫，升跌比率19比81，跌逾3%佔下跌股份近一成半；陽燭對陰燭為20比80，大市跌勢全面，沽盤積極但壓力不大。大市過去6日有4日有超過七成下跌，對上一次8月初出現，市况疲弱。恒指繼50天線後再跌穿20天線，國指昨一口氣失守20天線及50天線，走勢轉差；不過，本報數據庫涵蓋逾370隻股份，仍有四成股份高於50天線，中線向好趨勢未被完全破壞。

醫藥保健內房過去6日跌5日

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有三分之一的跌幅超過1%，跑輸恒指國指。科技器材、醫藥保健分別3%、2%表現最差；原材料、內房跌近2%。原材料已連跌6日；醫藥保健、內房過去6日有5日下跌。

科技器材 資金最惜貨

把行業組成指數，下半年來，本地零售服務、原材料最多累跌超過兩成（收市計），為表現最差行業，行業亦反彈乏力，由低位最多反彈6%及9%。其次，汽車相關、地產相關、本地金融最多累跌逾一成半，當中汽車的反彈最強，低位最多回升18%。部分跌幅較為溫和，但低位回升力強，科技器材、醫藥保健由低位最多回升逾一成半，若把中資金融業的內險及券商以外股份篩走，內險券商最多回升近一成半。換言之，汽車、科技、醫藥、內險券商為下半年焦點。

不過，醫藥股月初率先回落，近日跌幅加快，至今由高位累跌逾半成；汽車、內險券商月中急轉直下，至今累跌7%；科技器材上周創高位後連跌兩日，累跌近4%。隨着領漲的行業先後調整，科技器材未必可獨善其身，或會出現追跌情况，但畢竟是資金最惜貨而沽行業，有望率先回升行業，因此可以留意低吸機會。隨着市况轉差，回吐幅度或比預期大，要調整低撈水平，或待回落至20天線以下才吸納，並以失守50天線作為止蝕，包括昨天提到的吉利（0175）、海通證券（6837）。科技股中以舜宇（2382）、中芯（0981）中線呈強勢且波幅大，具炒作空間；ASM（0522）波幅小，宜買入持有。

至於醫藥股強勢的中生製藥（1177），要慎防跌穿10元有更深調整，宜分段吸納。

[劉思明 數據尋寶]