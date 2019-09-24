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經濟
2019年9月24日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
航空公司促機場減費 港府：會考慮 收費佔機管局收入43% 上月客量跌12%
機場減費要考慮三跑融資
零售協會：街舖已減租 冀地產商網開一面
澳門海路入境旅客大跌逾六成
恒指六連跌 再挫213點
貿發局大降今年出口預測至跌4％ 企業出口前景信心大跌 指數海嘯後新低
美倘撤獨立關稅地位 間接影響大於貿易
金管局晤銀行 探討協助中小企
假「譚詠麟fb廣告」 逾2000人透露信用卡資料
融創CFO曹鴻玲調任物管公司
李嘉誠基金會入稟追曹忠11億 曹當年擔保中國資源交通發債已違約3年
尚乘小米虛銀 正式命名天星銀行
百威亞太料可順利上市
德勤：港全年IPO集資料1800億 全球第三
杭州市派幹部駐民企惹爭議
軟銀擬罷免WeWork創辦人 紐曼被指攜大麻 言行欠成熟
製造業PMI 美勝預期德差勁
酒店大亨希爾頓逝世 97%遺產捐家族慈善基金
張兆聰：黃金周殺到 同程藝龍可留意
李浩德：百威再上市要將價就貨
金曹：10月波幅2000點少不了
技術取勝：白雲山險守8月低位27元
劉思明：港股未「失勢」 科技醫藥股分段吸
周顯：輸到怕的後遺症
湯文亮：壞心做好事的新樓空置稅
尚‧珒溋周五首輪開售218伙 5日暫收600票超額近2倍 恒大屯門新盤今命名
高爾夫．御苑首現銀主盤
容海恩1100萬首置購星街5號蝕讓貨
黃竹坑站4期收38份意向書 港鐵項目次高
九建將軍澳石角路 批建兩幢住宅涉52萬呎
觀塘富合工廈 高層4年蝕13%
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技術取勝：白雲山險守8月低位27元
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【明報專訊】舜宇光學未扭轉跌勢（圖）
中海物業再失守4元關（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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航空公司促機場減費 港府：會考慮 收費佔機管局收入43% 上月客量跌12%
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