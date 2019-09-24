金曹：10月波幅2000點少不了

恒指需盡快重上27371點之上

本來9月4日港府撤回《逃犯條例》，及後美國總統特朗普表示可以在10月達成臨時中美貿易協議，之後又革走支持對伊朗開戰及主張打台灣牌牽制大陸的鷹派國家安全顧問博爾頓，加上聯儲局減息，利好因素將恒指推高到接近250日線當時約27,373點，不過所謂「萬般行情歸於市」，當時眾多利好消息，期權CALL始終維持在27,000點至27,600點之間，表示高於27,000點比較多大戶鎖定9月升幅的利潤，而恒指想要高於250線在27,600點結算相當困難。

果然上周接連傳出壞消息出現，恒指不單27,000點大關不保，期權活躍CALL又回到26,600點月初的水平。壞消息包括香港的群眾運動暴力升級，沙特阿拉伯石油設施被襲，以及特朗普9月20日在與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行的聯合新聞發布會上表示，兩國爭端不會破壞他在2020年的競選連任之路，他不認為自己在2020年總統選舉前需要和中國達成一個貿易協議。他還表示，不願意和北京簽一份不完全的協議，一改此前有關可以考慮接受「臨時協議」的說法。

反彈至26480點可Short Call

據近年每月期指結算數據，10月上升的機會比較大，但是如果下跌的話，幅度也特別的大，有可能見到2000點跌幅而10月平均上升可見1000點，即9月期結之後，要拉升1000點也是比較困難，估計10月仍難突破27,600點。而下跌2000點，最壞打算由26,480點水平落到24,480點。期權也見小量在26,000點部署，而最多成交的是2,4000及25,000點PUT。符合這個預測。10月2000點波幅少不了。期權策略可每次見反彈到26,480點附近，Short Call 27,600點用作Long Put，所謂「草船借箭」、睇淡。

[金曹 美股搏擊]