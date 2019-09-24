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李浩德 深C熟慮

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李浩德：百威再上市要將價就貨

【明報專訊】百威亞太（1876）兩個月前皇帝女唔憂嫁，吊高嚟賣結果被迫擱置了上市計劃。不過母企百威英博（ABI.BB）莫財，剛把澳洲業務以113億美元賣給朝日啤酒後還是捲土重來，計劃於9月30日再掛牌上市。

售出澳洲業務有利整體增長

這「新股集資王」為免再次甩轆，有三招以表誠意。第一，入場費較上次的4,700多港元降至3,000多港元，以吸引更多散戶抽股；第二，每年按盈利的25%作為股息；第三，下調集資額400多億至最多390億元。

筆者看到這三招得啖笑。第一，上次拉倒原因不在散戶，而是基金壓價；第二，股息似高實低，預期股息率其實不足1厘。第三，下調整體集資額是因為出售澳洲業務後規模有所下降。魔鬼在細節，大家要留意公司可因應市場反應增發股數，集資額最多可增加36.8%，約140億元。

「不問價上市」通常都是好投資

不過筆者上次沒有入票，今次反而有。何解？第一，澳洲業務是成熟市場，出售後百威亞太的整體增長反而更高，定位更清晰，事實上今次的市盈率（2018年）是47至52倍，比上次更貴（38至45倍）。第二，上次入票的七成是對冲基金，勉強上市定必一上就散。相反，今次一早找來新加坡政府投資公司GIC ，已佔機構投資者配售比例的四分之一，貨源將更有秩序。第三，有了上次的經驗，在市况並無重大改善下，今次的最後定價必然要有足夠吸引力，否則可能創下另一新紀錄——兩個月內連續兩次上市失敗。上一次的目標是價錢最大化，相反今次的目標是只許成功不許失敗。而每一個不問價的上市，就如大部分政府私營化上市項目一樣，如領展（0823）、中國鐵塔（0788），都是很好的投資。

超高端品牌 食正內地消費升級

雖說要將價就貨，但皇帝女始終是皇帝女。雖說百威於在內地市場的市佔率只有約16%，與龍頭的華潤啤酒（0291）的23% 還有一段差距。但百威主打大家熟悉的超高端品牌，如Stella Artois、Hoegaarden等，在高端的市佔率便以逾46%比例大大拋離對手。在今天追求消費升級的背景下，不但產品會渴市，其股票也將同樣渴市。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有華潤啤酒的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]

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