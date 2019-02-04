製造業PMI 美勝預期德差勁

【明報專訊】環球貿易前景不明之際，美國數據仍然穩健，惟歐洲經濟持續疲軟。美國9月製造業PMI初值為51，高於預期。不過歐洲最大經濟體德國，其製造業繼續衰退。9月製造業PMI指數由8月的43.5降至9月的41.4，跌至2009年中以來最低。IHS Markit首席經濟師史密斯（Phil Smith）稱，製造業數據糟透了，圍繞貿易戰、汽車行業和英國脫歐前景所帶來的不確定，正打擊製造業訂單。製造業不振逐漸蔓延至服務業，德國綜合PMI指數跌至49.1，是2013年4月以來首次跌至50以下的收縮水平，數字為2012年10月以來最低，預示德國經濟陷衰退邊緣。
期金升穿1530美元
歐元區9月綜合PMI亦由8月的51.9跌至50.4，為6年多以來最低水平，預示歐元區第三季GDP僅增長0.1%。歐洲的疲弱數據，加劇市場對全球增長放緩的擔憂，歐洲股市普遍下滑，美股早段向下。期金升穿每盎司1530美元。歐洲央行行長德拉吉昨表示，最近的數據和前瞻性指標，例如製造業的新出口訂單，反映歐元區經濟難望短期內反彈，而且增長前景的風險仍偏向下行。
他認為，外部風險影響了歐元區內的經濟，雖然服務業似乎仍具彈性，惟製造業持續低迷也可能影響到其他經濟領域，反映本月初推出刺激措施是合適的。
聯儲局：美企借款規模續膨脹
聯儲局公布的數據顯示，美國企業借款規模持續膨脹。第二季美國國內非金融公司的未償債務為9.95萬億美元，較兩年前增1.2萬億美元，相當於美國GDP的47%，為歷來最高。
國際清算銀行（BIS）警告，證券化貸款市場已膨脹至金融危機前夕水平。投資者通過購買較低評級和較高風險公司的貸款來尋求更高的回報，令貸款抵押債券（CLO）規模激增。與當年把美國次級抵押貸款捆綁成為複雜產品的債務抵押證券（CDO）一樣，CLO也具有可掩藏潛在風險的複雜結構。雖然CLO風險比CDO低，但投資者一窩蜂尋求更高收益率，正導致貸款標準惡化。