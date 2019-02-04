製造業PMI 美勝預期德差勁

期金升穿1530美元

歐元區9月綜合PMI亦由8月的51.9跌至50.4，為6年多以來最低水平，預示歐元區第三季GDP僅增長0.1%。歐洲的疲弱數據，加劇市場對全球增長放緩的擔憂，歐洲股市普遍下滑，美股早段向下。期金升穿每盎司1530美元。歐洲央行行長德拉吉昨表示，最近的數據和前瞻性指標，例如製造業的新出口訂單，反映歐元區經濟難望短期內反彈，而且增長前景的風險仍偏向下行。

他認為，外部風險影響了歐元區內的經濟，雖然服務業似乎仍具彈性，惟製造業持續低迷也可能影響到其他經濟領域，反映本月初推出刺激措施是合適的。

聯儲局：美企借款規模續膨脹

聯儲局公布的數據顯示，美國企業借款規模持續膨脹。第二季美國國內非金融公司的未償債務為9.95萬億美元，較兩年前增1.2萬億美元，相當於美國GDP的47%，為歷來最高。

國際清算銀行（BIS）警告，證券化貸款市場已膨脹至金融危機前夕水平。投資者通過購買較低評級和較高風險公司的貸款來尋求更高的回報，令貸款抵押債券（CLO）規模激增。與當年把美國次級抵押貸款捆綁成為複雜產品的債務抵押證券（CDO）一樣，CLO也具有可掩藏潛在風險的複雜結構。雖然CLO風險比CDO低，但投資者一窩蜂尋求更高收益率，正導致貸款標準惡化。

（綜合報道）

[國際金融]