軟銀擬罷免WeWork創辦人 紐曼被指攜大麻 言行欠成熟

消息表示，We董事局預計最早於本周開會，軟銀有意讓紐曼改任We的非執行董事長，允許他留在其一手創辦的公司，但同時為We引入新管理層，以鞏固投資者對IPO的信心，為We帶來維持公司迅速增長所需的現金。分析師預計，以當前燒錢的速度推算，We將在明年某個時候資金耗盡。

紐曼擁額外投票權 可撤換董事

知情人士稱，軟銀正考慮的方案，包括要求紐曼改任臨時行政總裁，期間聘請獵頭公司，尋找外部人士繼任。路透社引述消息人士稱，另一大股東 Benchmark Capital也希望紐曼退下火線。不過紐曼在董事會仍有盟友，而且他控制的股份擁有額外投票權，有能力撤換董事。根據招股書內容，We董事會的董事，除紐曼以外，還包括來自Benchmark Capital、軟銀、Mindbodygreen、私募股權公司Rhone、高盛和弘毅投資的高層。上述機構每股享有1票投票權，而紐曼每股享有10票投票權，令紐曼控制着We的逾半投票權。

We需軟銀繼續注資或妥協

紐曼的巨大權力，成IPO的主要障礙。不過We仍需軟銀繼續注入現金，令軟銀有能力向紐曼施壓。據稱，軟銀的耐心已受到考驗。今年早前，軟銀以470億美元的估值購入We的股票，現在預期估值已跌至上述數字的三分之一。

即使估值大跌，但We的虧損仍然令市場憂慮。We去年虧損16億美元，且還在增加。此外，紐曼已透過出售股票等手段，在IPO前套現7億美元。對於一家未上市的企業來說，創辦人拋售股票往往是禁忌。

波士頓聯儲：共享辦公室令金融不穩

知情人士稱，預計軟銀仍會繼續接盤，將在We的IPO購入最多10億美元的股票，相當於We的IPO集資金額的三分之一。這承諾仍不足以支持其如期於本月上市。倘若紐曼被撤換，他也不會是首個因企業管治而被迫下台的初創公司創辦人。

2017年，優步（Uber）創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）也因企業治理問題，被迫辭去行政總裁職位。

今年有投票權的波士頓聯儲銀行行長羅森格倫警告，共享辦公室的商業模式，可能是金融不穩定的根源，一旦商業房地產崩跌將加劇下一次的美國經濟衰退。他指出，這商業模式是透過與房東簽訂長期租約後，再以短租形式，將辦公室轉租給小企業。這些小企特別易受經濟下滑的影響，若它們削減租金支出，恐導致辦公室空置率急升。在擁有大量共享辦公室的城市，房東的貸款違約率特別高。

（綜合報道）

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