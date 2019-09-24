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杭州市派幹部駐民企惹爭議

【明報專訊】浙江省杭州市上周五（20日）發布「新製造業計劃」，其中一項措施，是市政府抽調100名機關幹部，進駐阿里巴巴、吉利、娃哈哈等首批100家重點民企，作為政府事務代表，目的是服務重點企業，為企業協調解決各類政府事務、開展信息溝通交流等。派駐代表由市委組織部、市經濟與信息化局統一管理，派駐時間為1年。

此舉掀起輿論熱議，外界擔心，要求民企和外資企業設立黨委後，又直接派員進駐，地方政府有形之手伸得太長，甚至有企圖掌控民企的可能。對此，浙江省政府官方網站《浙江在線》撰文強調，從職能上，政府事務代表是協助企業解決在發展中遇到的難題，不涉企業決策，體現「不干預、只排憂，不打擾、只解難」。

復旦大學泛海書院常務副院長、復旦大學華商研究中心副主任嚴法善認為，中央大力支持民企發展的大方向並沒有改變，從杭州市政府發布的計劃內容來看，派駐企業的公務人員，目的是提供政府部門簡化流程服務，原則上不能介入企業經營。不過，人民大學國家發展與戰略研究院研究員馬亮發表文章提出質疑，他認為政府只對重點企業加強服務，會產生對中小企業的排擠作用，造成競爭不公平，尤其是中小企才最經常在與政府打交道的過程中遇阻撓，這些企業才最需要得到政府排憂解難。

相關字詞﹕中小企 有形之手 政府事務代表 杭州

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