德勤：港全年IPO集資料1800億 全球第三

達標視乎阿里巴巴會否來港上市

德勤研究顯示，即使香港今年IPO總集資額達預測範圍，依然會較去年有13%至37%的明顯跌幅。歐振興表示，去年有兩隻大型同股不同權股份，即小米（1810）及美團（3690），因此落差較大。研究顯示，今年前三季香港新股市場大幅縮水，期內融資額按年大幅下降49%至1248億元，上市新股數量亦較去年同期亦跌約四成至98隻。不過隨百威亞太上市，港交所新股市場集資額排名可超越上交所，排位全球第三，次於紐交所及納斯達克。

歐振興表示，香港新股申請數字穩定，對最後一季新股市場審慎樂觀，現時已有不少公司上市申請獲審批，而今年集資額最終是否能達到1800億元目標仍需要宏觀因素的支持，其中中美貿易戰發展為影響香港新股市場的關鍵因素。

他續指，現時未見到有公司擱置上市，但了解到不少公司都持觀望態度，相信百威上市表現可為其他公司提供啟示。