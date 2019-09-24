尚乘小米虛銀 正式命名天星銀行

主打香港情懷 「愈快開業愈好」

蔡志堅表示，開業時間要視乎何時完成全面準備，直言「愈快開業愈好，但不會心急」。他透露，籌備過程中要處理各式各樣東西，包括制定業務流程、科技支援及內部規劃等。他指出，市場剛獲發銀行牌照時曾出現爭奪人才情况，現時人手解決後，則開始著手處理內部業務規劃。

近月社會運動引發年輕人對中資反感，蔡志堅表示，過於着重是否中資的話，選擇愈來愈少，直言自己是港資，公司主張跨行業及跨地域合作。近月本港焦點集中在社會運動，對銀行理財關注較少，會否因而影響開業，蔡志堅表示，無論發生什麼事，香港人均需要儲蓄及出糧。對比今年5月獲發牌照時，本港經濟及社會氣氛有別，蔡志堅指出，自己對香港有信心，尚乘是在佔中運動後重新發展，今年更分拆投行業務，集資逾十億元上市，金融市場是有高有低，事件或引發市場執位，讓公司突圍而出。

分拆投行業務赴美上市 冀增國際知名度

早年尚乘分拆保險經紀及創投業務到香港上市計劃觸礁，問及尚乘分拆投行業到美國上市原因，蔡志堅表示，「華爾街」對投行的意義很大，希望藉此增加集團在國際知名度，而公司業務與香港關係密切，最後一定會回港上市再第二上市。