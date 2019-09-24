李嘉誠基金會入稟追曹忠11億 曹當年擔保中國資源交通發債已違約3年

明報記者 陳偉燊

曹忠被申請破產的消息曝光後，五龍電動車、五龍動力及中國資源交通的股價分別跌29.3%、31.9%及10.5%，收報0.265元、0.047元及0.034元，3家公司市值分別僅餘4.42億元、3.17億元、2.53億元。

根據聯交所資料，曹忠分別持有五龍電動車及中國資源交通各約5.13%股權，市值合共近3700萬元。除此之外，他尚持有兩家私人公司杭州長江汽車49.83%及杭州長江乘用車33%權益。

本報記者昨日曾致電中國資源交通作進一步查詢，但是該公司職員指出，曹忠並不在辦事處，只着記者留下電話，但是至截稿前均未獲回覆。

五龍系中國資源交通股價大跌

包括五龍電動車、五龍動力及中國資源交通均公佈，李嘉誠基金會向曹忠提出的破產呈請，還處於起始階段，暫時還未經曹忠方面得到足夠有關破產呈請的資料，以分析對各集團的影響，會適時進一步發公布向股東交代。

相關上市公司：適時發公告向股東交代

根據李嘉誠基金會發稿指出，基金會於2011年投資中國資源交通的債券，其後該債券由中國資源交通主席曹忠作私人擔保，但是中國資源交通於2016年違約，逾期未向基金會全數歸還有關債劵之本金及利息，並屢次以不同方式拖延還款，未能提供實質之應對計劃或還款時間表，基金會至今仍無法收回上述款項。至今年7月欠款本金及利息逾11.19億元，因此入稟申請將曹忠破產。

認購者還包括中壽（海外）及羅嘉瑞

翻查資料顯示，李嘉誠基金會是次2011年8月以13億元認購中國資源交通的3年期年息9厘的債券，其他認購者包括中國人壽（海外）及鷹君（0041）主席羅嘉瑞，兩方認購餘下合共7億元債券。

中國資源交通在2013年增發約25億元可換股債，其中李嘉誠基金會、中人壽及羅嘉瑞均「以舊換新」將債券續期，至2015年8月公司提出延期還款要求，但是到2016年9月到期時終於違約，至今年9月底仍欠負李嘉誠基金會9.29億元，違約息率由2018年的5厘，提高至最後的5.125厘。