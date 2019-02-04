經濟
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融創CFO曹鴻玲調任物管公司

【明報專訊】融創中國（1918）公布，曹鴻玲不再擔任首席財務官（CFO）一職，改由高曦擔任，高曦並將繼續兼任集團副總裁及公司秘書，即日生效。

高曦接替兼任副總裁

融創表示，曹鴻玲因獲委任為融創服務集團總裁，希望投入更多時間及精力履行其作為總裁及作為執行總裁分管經營計劃管理、財務管理、審計內控相關工作的職責，將不再擔任公司首席財務官，即日生效。

高曦目前為融創副總裁及公司秘書，於2007年加入本集團，自此之後在其資本運作中心、財務管理部、融資管理部及資本管理部等多個部門擔任不同職務。

融創近年物管公司急速增長

隨着近年融創規模大增，加上發展更多高端豪宅項目，物業管理服務亦成為重要業務及增長迅速，在2018年物業管理收入及其他收入增長近1.27倍至50.1億元（人民幣．下同），佔集團2018年總收入的4.01%﹔在2019年上半年物業管理收入及其他收入則按年增長98.3%至23.4億元。

據公司介紹，融創物業聚焦於北京、華北、上海、西南、東南、廣深、華中和海南八大區域。

近年內房分拆物管上市成風，傳媒曾多次追問融創會否考慮分拆，在2015年時主席孫宏斌表示分拆物管業務上市用來賺錢做法不可取，不會將之分拆上市﹔在2019年再被追問時，集團行政總裁汪孟德則表示上市並非公司重要目標，核心任務仍是為業主、社區服務。

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