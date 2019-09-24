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假「譚詠麟fb廣告」 逾2000人透露信用卡資料

【明報專訊】日前一則使用藝人譚詠麟相片的投資廣告在社交媒體廣泛流傳，引起網民關注，金管局昨日公布，按照銀行最新估計，可能有超過2000名客戶看過類似的廣告，並在交易過程中透露了信用卡資料，甚至一次性密碼，提醒市民小心保護個人資料，以免被騙。

金管局籲市民提高警覺

金管局表示，留意到近日有人在社交媒體刊登廣告，以名人招徠推廣投資產品，並透過互聯網或電話，要求市民透露個人資料，特別是信用卡資料。

金管局呼籲，任何人士若懷疑曾向可疑第三方透露任何敏感的個人資料，應即時聯絡警方的反詐騙協調中心（電話號碼：18222）以及發卡銀行。金管局已經要求銀行全力配合，協助受影響的客戶作出跟進。

金管局又指出，該類騙取敏感個人資料的廣告或透過不同媒體或以不同方式出現，呼籲市民提高警覺，務必小心保護個人資料，切勿隨便向第三方透露信用卡資料和任何密碼，以免墮入騙局，招致金錢損失。

經理人公司早指報道失實

上月facebook曾大量出現使用譚詠麟照片的廣告，提及投資心得，譚詠麟所屬的經理人公司「藝能製作」曾就事件發聲明，指網上關於譚詠麟曾接受ViuTV節目訪問時分享財富心得，或是講解Bitcoin Future的新加密貨幣自動交易系統均屬失實報道。ViuTV亦有發聲明澄清，指節目《Interviu》從來沒有播出關於比特幣（bitcoin）投資的訪談。

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