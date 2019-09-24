貿發局大降今年出口預測至跌4％ 企業出口前景信心大跌 指數海嘯後新低

明報記者 陳子凌

貿發局研究總監關家明指出，中美貿易摩擦持續，且涉及的關稅貨值已經從2500億美元增至5500億美元，基本涵蓋所有中國出口至美國的產品，近乎全部港商已避無可避，令出口指數大幅被拖低。分行業看，各主要行業於第三季也呈現悲觀，包括電子產品、機械、玩具及珠寶業出口指數都有10個百分點左右跌幅。對美國市場的短期前景也進一步看淡，從第二季的42.7跌至第三季的39。

第2度下調今年出口預測

貿發局亦第二度下調今年出口預測，由2%增長下調至按年跌4%，與政府統計處公布今年首7個月3.9%跌幅相若。關家明表示，廠商並不看好8月份出口表現，而受到去年同期趕出口推高增幅的影響，9月和10月在高基數下表現可能更差，至於11月和12月可能會因基數較低而有輕微轉向，但能否抵銷影響難料，且中美貿易談判仍有很多變化，因此估計全年出口要跌4%。而政府統計處將於本周四（26日）公布8月外貿數據。

關家明補充，除非未來5個月本港出口平均有6.5%跌幅，那麼全年出口跌幅才會多於4%，但雖然如此，按年跌4%的出口表現也是2008年以來最差。據紀錄，金融海嘯以來，本港出口只出現過三次負增長，分別是2009年的跌12.6%、2015年跌1.8%及2016年跌0.5%。

遭買家削訂單 港商比例大增

貿發局的調查亦顯示，有51.2%受訪港商表示貿易摩擦已對其出口構成負面影響，比上季增加9.9個百分點，是去年初有相關調查以來最高；當中有73.4%受訪港商遭買家削訂單量，比上季增加21個百分點，另外有44.1%受訪港商被壓價，26.6%被取消訂單。

工總：會員生意額明顯減少

對於貿發局預計出口「見紅」，工總稱，早前訪問32個工業界別代表，反映受貿易戰影響，生意額明顯減少。部分會員亦反映今年最後一季訂單未如理想，部分會員正部署在東南亞加設生產線，然而受當地技術勞工供應和供應鏈結構等因素限制，風險不小。