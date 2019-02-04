經濟
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恒指六連跌 再挫213點

【明報專訊】中國貿易代表團上周傳出取消訪問美國農場，減低市場對下月貿易談判的預期，人民幣低開跌穿7.1，雖然及後外電指取消行程是因應美方安排，不過下午德國公布的經濟數據較差，歐元下跌利好美元，令人民幣下午進一步跌逾300點子（1元等於1萬點子）。人民幣走弱，加上A股下跌，恒指收市下跌213點或0.81%，收報26,222點，見近三周低位，成交652億元，連跌6日。國指收報10,287點，跌0.85%。恒指夜期昨晚做好，截至晚上約10時30分報26,246點，升113點或0.42%，高水24點。

手機設備股回吐 瑞聲挫5.9%

近日因iPhone銷售理想帶動的手機設備回吐，瑞聲科技（2018）跌5.9%，舜宇光學（2382）跌4.76%，為跌幅最大藍籌。基建股亦繼續回吐，中交建（1800）跌3.73%，中鐵（0390）跌3.07%。信置（0083）升0.87%為升幅最大藍籌，不過本港示威持續，其他地產股下跌，九倉置業（1997）跌1.86%，新地（0016）跌0.79%。

人幣走弱拖累內房 融創跌近半成

人民幣走弱，內房股向下，中海外（0688）跌1.19%，融創（1918）跌4.21%。上周五收市後，A股受富時羅素和標普道瓊斯增加納入而上升，昨日見回吐，滬指再失守3000點，下跌0.98%，收報2977點，深指下跌1.01%，報9781點。

利達 LW A.M. 首席投資策略師黃耀宗認為，雖然外電已指中國不探訪農村是由美國要求，不過市場仍對貿易談判前景有保留，另外人民幣下跌影響了中資股折算為港元計算的盈利和股價，加上滬指和深指昨日分別跌約1%等因素，導致昨日恒指下跌，不過成交並不算多。

黃耀宗：對港股後市再升有保留

黃耀宗認為，後市視乎港股能否守住9月初裂口上升起點的25,800點，暫時不需太過悲觀，但對後市再升有保留。

人民幣跌穿7.12 兩周低位

人民銀行早上公布中間價報7.0734，比上周五微貶4點子。貿易不明朗加上外圍影響，人民幣跌穿7.12，見兩周低位，不過晚上美匯回落，帶動離岸價反彈。

截至晚上10時，人民幣在岸價報7.1258，跌348點子，離岸價報7.1196，升38點子。

為維護季結流動性平穩，人行繼續淨投放資金，昨日淨投放7天期逆回購200億元人民幣，及14天逆回購800億元人民幣。

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