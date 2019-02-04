恒指六連跌 再挫213點

手機設備股回吐 瑞聲挫5.9%

近日因iPhone銷售理想帶動的手機設備回吐，瑞聲科技（2018）跌5.9%，舜宇光學（2382）跌4.76%，為跌幅最大藍籌。基建股亦繼續回吐，中交建（1800）跌3.73%，中鐵（0390）跌3.07%。信置（0083）升0.87%為升幅最大藍籌，不過本港示威持續，其他地產股下跌，九倉置業（1997）跌1.86%，新地（0016）跌0.79%。

人幣走弱拖累內房 融創跌近半成

人民幣走弱，內房股向下，中海外（0688）跌1.19%，融創（1918）跌4.21%。上周五收市後，A股受富時羅素和標普道瓊斯增加納入而上升，昨日見回吐，滬指再失守3000點，下跌0.98%，收報2977點，深指下跌1.01%，報9781點。

利達 LW A.M. 首席投資策略師黃耀宗認為，雖然外電已指中國不探訪農村是由美國要求，不過市場仍對貿易談判前景有保留，另外人民幣下跌影響了中資股折算為港元計算的盈利和股價，加上滬指和深指昨日分別跌約1%等因素，導致昨日恒指下跌，不過成交並不算多。

黃耀宗：對港股後市再升有保留

黃耀宗認為，後市視乎港股能否守住9月初裂口上升起點的25,800點，暫時不需太過悲觀，但對後市再升有保留。

人民幣跌穿7.12 兩周低位

人民銀行早上公布中間價報7.0734，比上周五微貶4點子。貿易不明朗加上外圍影響，人民幣跌穿7.12，見兩周低位，不過晚上美匯回落，帶動離岸價反彈。

截至晚上10時，人民幣在岸價報7.1258，跌348點子，離岸價報7.1196，升38點子。

為維護季結流動性平穩，人行繼續淨投放資金，昨日淨投放7天期逆回購200億元人民幣，及14天逆回購800億元人民幣。