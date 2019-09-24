零售協會：街舖已減租 冀地產商網開一面

對十一黃金周表現悲觀

謝邱安儀表示，自己曾目睹一個商場內，雖然示威者是和平唱歌及呼叫口號，但正在購物的消費者亦會選擇先行離開，加上9月屬於淡季，生意依然很困難未見好轉。

另外有會員提及，前線員工在活動時營業面對很大壓力，甚至是被暴力對待，零售商平衡生意及成本之餘，又要保障員工安全，挑戰很大。她透露，9月上旬整體生意跌幅與8月相若，8月期內中高價消費品生意跌四至六成，衣服鞋履跌兩至三成，旅遊區生意跌幅更嚴重。

「幾十年未見過咁大嘅浪」

她提到，近日傳媒曾報道有大型商場主動向租戶減租，不過協會未有個別店舖減租的資料，據了解有個別街舖業主亦有提供減租措施，減幅由逾10%至30%不等。

她形容，行業正面對「呢幾十年未見過咁大嘅浪」，呼籲其他地產商幫助零售商渡過難關，按照生意跌幅調整租金，坦言未來生意情况仍視乎香港政治局勢。

謝邱安儀表示，除了政治因素，中美貿易戰令香港經濟增長放慢，中小企過去一年已面臨不同程度的挑戰，得知有零售商如化妝品公司，採取無薪假措施以減低成本，希望可過渡難關，亦有飲食業結業，因此更重要是削減租金成本，冀地產商可網開一面。

辦優質網店比賽 尋找出路

香港零售管理協會與開店平台SHOPLINE合作，舉辦優質網店比賽，是該會「優質網店認證計劃」的延伸。謝邱安儀指出，傳統零售商在港有多間分店，不會立即將業務由線下轉至線上，但可以透過網上平台結合現有店舖，尋找下一步出路。