經濟
下一篇 上一篇

零售協會：街舖已減租 冀地產商網開一面

【明報專訊】香港的「反修例」示威活動蔓延至各地區及商場，零售管理協會主席謝邱安儀昨日出席活動時表示，9月示威活動持續，當活動在商場及旺區舉行，零售商就要暫停營業，活動過後市民購物心態亦需時回復，對生意影響很大，直言對接下來的「十一黃金周」表現很悲觀，相信與8至9月的跌幅相若，冀地產商可與零售商共渡時艱，按照其生意跌幅再調整租金。

對十一黃金周表現悲觀

謝邱安儀表示，自己曾目睹一個商場內，雖然示威者是和平唱歌及呼叫口號，但正在購物的消費者亦會選擇先行離開，加上9月屬於淡季，生意依然很困難未見好轉。

另外有會員提及，前線員工在活動時營業面對很大壓力，甚至是被暴力對待，零售商平衡生意及成本之餘，又要保障員工安全，挑戰很大。她透露，9月上旬整體生意跌幅與8月相若，8月期內中高價消費品生意跌四至六成，衣服鞋履跌兩至三成，旅遊區生意跌幅更嚴重。

「幾十年未見過咁大嘅浪」

她提到，近日傳媒曾報道有大型商場主動向租戶減租，不過協會未有個別店舖減租的資料，據了解有個別街舖業主亦有提供減租措施，減幅由逾10%至30%不等。

她形容，行業正面對「呢幾十年未見過咁大嘅浪」，呼籲其他地產商幫助零售商渡過難關，按照生意跌幅調整租金，坦言未來生意情况仍視乎香港政治局勢。

謝邱安儀表示，除了政治因素，中美貿易戰令香港經濟增長放慢，中小企過去一年已面臨不同程度的挑戰，得知有零售商如化妝品公司，採取無薪假措施以減低成本，希望可過渡難關，亦有飲食業結業，因此更重要是削減租金成本，冀地產商可網開一面。

辦優質網店比賽 尋找出路

香港零售管理協會與開店平台SHOPLINE合作，舉辦優質網店比賽，是該會「優質網店認證計劃」的延伸。謝邱安儀指出，傳統零售商在港有多間分店，不會立即將業務由線下轉至線上，但可以透過網上平台結合現有店舖，尋找下一步出路。

相關字詞﹕零售業寒冬 謝邱安儀 示威活動 無薪假 飲食業 香港零售管理協會 香港零售 中美貿易戰

上 / 下一篇新聞

航空公司促機場減費 港府：會考慮 收費佔機管局收入43% 上月客量跌12%
航空公司促機場減費 港府：會考慮 收費佔機管局收入43% 上月客量跌12%
機場減費要考慮三跑融資
機場減費要考慮三跑融資
澳門海路入境旅客大跌逾六成
澳門海路入境旅客大跌逾六成
恒指六連跌 再挫213點
恒指六連跌 再挫213點
貿發局大降今年出口預測至跌4％ 企業出口前景信心大跌 指數海嘯後新低
貿發局大降今年出口預測至跌4％ 企業出口前景信心大跌 指數海嘯後新低
美倘撤獨立關稅地位 間接影響大於貿易
美倘撤獨立關稅地位 間接影響大於貿易
金管局晤銀行 探討協助中小企
金管局晤銀行 探討協助中小企
假「譚詠麟fb廣告」 逾2000人透露信用卡資料
假「譚詠麟fb廣告」 逾2000人透露信用卡資料
融創CFO曹鴻玲調任物管公司
融創CFO曹鴻玲調任物管公司
李嘉誠基金會入稟追曹忠11億 曹當年擔保中國資源交通發債已違約3年
李嘉誠基金會入稟追曹忠11億 曹當年擔保中國資源交通發債已違約3年
尚乘小米虛銀 正式命名天星銀行
尚乘小米虛銀 正式命名天星銀行
百威亞太料可順利上市
百威亞太料可順利上市
德勤：港全年IPO集資料1800億 全球第三
德勤：港全年IPO集資料1800億 全球第三
杭州市派幹部駐民企惹爭議
杭州市派幹部駐民企惹爭議
軟銀擬罷免WeWork創辦人 紐曼被指攜大麻 言行欠成熟
軟銀擬罷免WeWork創辦人 紐曼被指攜大麻 言行欠成熟
製造業PMI 美勝預期德差勁
製造業PMI 美勝預期德差勁
酒店大亨希爾頓逝世 97%遺產捐家族慈善基金
酒店大亨希爾頓逝世 97%遺產捐家族慈善基金
張兆聰：黃金周殺到 同程藝龍可留意
張兆聰：黃金周殺到 同程藝龍可留意
李浩德：百威再上市要將價就貨
李浩德：百威再上市要將價就貨
金曹：10月波幅2000點少不了
金曹：10月波幅2000點少不了
技術取勝：白雲山險守8月低位27元
技術取勝：白雲山險守8月低位27元
劉思明：港股未「失勢」 科技醫藥股分段吸
劉思明：港股未「失勢」 科技醫藥股分段吸
周顯：輸到怕的後遺症
周顯：輸到怕的後遺症
湯文亮：壞心做好事的新樓空置稅
湯文亮：壞心做好事的新樓空置稅
尚‧珒溋周五首輪開售218伙 5日暫收600票超額近2倍 恒大屯門新盤今命名
尚‧珒溋周五首輪開售218伙 5日暫收600票超額近2倍 恒大屯門新盤今命名
高爾夫．御苑首現銀主盤
高爾夫．御苑首現銀主盤
容海恩1100萬首置購星街5號蝕讓貨
容海恩1100萬首置購星街5號蝕讓貨
黃竹坑站4期收38份意向書 港鐵項目次高
黃竹坑站4期收38份意向書 港鐵項目次高
九建將軍澳石角路 批建兩幢住宅涉52萬呎
九建將軍澳石角路 批建兩幢住宅涉52萬呎
觀塘富合工廈 高層4年蝕13%
觀塘富合工廈 高層4年蝕13%