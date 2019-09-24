經濟
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機場減費要考慮三跑融資

【明報專訊】機管局若要向航空公司，甚至機場內的商戶推出短暫緩解措施，或要考慮會否影響第三條跑道的融資。根據相關立法會文件，機管局興建整個第三跑道系統項目預算目標將維持在的1415億元以內；截至今年3月底，機管局已批出的主要合約總值約480億元。為了第三跑道的融資，機管局在2015年停止向政府派息，又在2016年8月起徵收機場建設費，向每名離境乘搭長途機的旅客收取160元，而短途旅客則收取90元。

今年2月中旬，機管局成功透過中期債券計劃發行於10年期、每年票面利率為3.45%的5億美元（約為39億港元）的債券，債券獲標準普爾評為「AA+」級，與機管局目前的信貸評級相同，這批債券獲超額認購逾7倍，專業及機構投資者共提出超過 36 億美元（約為282億港元）的認購申請。這批債券的債息孳息由上月底起已開始上升，當時債息孳息一度貼近2.2厘低位，惟在9月初曾升高至2.5厘水平，甚至曾經飈升至接近2.7厘水平。

盧偉國：減免費用有商有量

身為機管局董事會成員的盧偉國接受本報查詢時表示，雖然董事會暫時未就減免費用一事進行討論，但是見到本港各行業均受近期社會事件影響出現經營困難的情况，因此希望與航空業共渡時艱，而對於減免費用的空間則是「有商有量」。當被問及如果落實減免費用會否影響三跑融資，盧偉國認為，相關緩解措施只是短期性質，影響不大，而機管局還有其他方法為三跑融資。

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