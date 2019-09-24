航空公司促機場減費 港府：會考慮 收費佔機管局收入43% 上月客量跌12%

明報記者 葉子晴

路透社的報道表示，有逾70家往返香港的航空公司參與了是次聯署，要求政府暫時減免其着陸費、停泊費及租金等其他運營成本。航空公司作出聯署的原因主要是因為反修例風波所引致的旅客需求急跌，使航空公司經營困難。身兼國泰顧客及商務總裁及BAR主席的林紹波在信中表示：「由於客運數量下降，許多航空公司已無法盈利，同時減少了往返香港的服務。」

BAR主席：許多航空公司無法盈利

作為本港最大的航空公司，國泰發聲明指出，支持BAR促請香港政府考慮制訂短期紓困措施，協助航空公司應付行業面對的艱難情况，機場徵收的費用，是航空公司一項重大開支，定必歡迎政府能暫時免收此類費用，讓在香港營運的航空公司維持商業運作，及保持香港機場國際航空樞紐的領先地位。

根據國泰去年的財報，機場所徵收的着陸費、停泊費及其他營運開支佔公司去年運營成本約16％（見下圖）。

從機管局上個財政年度的年報顯示，機管局目前對來往香港的航空公司主要徵收3種費用，機場收費當中包括着陸費、停泊費及客運大樓費，約佔其收入27%；航空保安服務費是向航空公司、專營商及特許經營商提供保安服務所收取的費用，佔2%；機場禁區輔助服務專營權則指向航空公司出租旅客登記櫃枱、機場候機室及辦事處的其他客運大樓商業收益，約佔14%（見圖1）。以機管局去年總收益194.7億元計，3項收費佔其中逾43%，即約84億元。

澳航稱港航線轉用較小型飛機

澳洲航空（Qantas Airways）等外國航空公司也受到客運需求下降的打擊，較早前曾宣布來往香港的航線將改用較小型的飛機。

香港國際機場在國際機場理事會（ACI）上周二（17日）所公布的「世界機場客流量報告」（World Aiport Traffic Report）排名中，是2018年全球第8大客運機場，2018年客流量超過7400萬。不過，機管局在本月初公布機場8月客運量錄得600萬人次，按年減少12%，今年首8個月累計，則共接待旅客5060萬人次，升0.3%。