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港人愈老愈想推遲退休

【明報專訊】今年4月推出「延期年金」及可扣稅自願性供款(TVC)等享稅務優惠後，不少市民都進一步考慮要否及早部署退休。根據富蘭克林鄧普頓投資公布，在大中華區（香港、中國內地和台灣）發表的退休入息預期及策略統計（RISE）調查，發現原來有超過一半（57%）的香港受訪者並未開始為退休儲蓄。在50歲以上的受訪者中，更有40%尚未為退休做好準備。其中大部分被訪者都是以儲蓄作為退休收入的主要來源，反而投資股息只有52%。富蘭克頓鄧普頓認為退休人士投資不宜太保守，組合最好以多元化及全球性為主，用以分散風險及資產增值。

富蘭克林鄧普頓的全球調查顯示，個人儲蓄是亞洲人的最大退休金來源。有32%的香港受訪者、25%中國內地受訪者及28%台灣受訪者表示，他們需依靠辛勤工作來準備退休的儲蓄，因此大中華區較着重以儲蓄達到退休的目標。相較於亞洲，美國的受訪者更多是依賴政府或公司旗下的退休金計劃。

港人長壽令退休計劃更具挑戰

及早退休享受第二人生，是不少港人的共同願望，而在多個退休後的願望中，旅行最為廣受歡迎。有28％的受訪者計劃在退休後四處旅遊，見識世界。然而調查發現，理想與現實似乎有落差。25至34歲的年輕受訪者中，大多期望平均於59歲時便能退休。但50歲以上準退休受訪者卻希望能將預期退休年齡延至65歲，而且有將近一半(49%)的受訪者考慮會推遲退休，繼續工作。「港人愈來愈長壽，令退休儲蓄變得甚具挑戰性，我們見到不同年代的人士對退休後的財務狀况都感到愈來愈擔心。」富蘭克林鄧普頓大中華機構業務主管楊豪業說：「雖然很多人都有為退休做準備，但他們知道自己的準備並不足夠。無論是渴望提前退休的青少年，抑或想延遲退休年齡的準退休人士，不同年代的人士都有必要提高退休財務意識。」

儲蓄和投資應同步進行

在退休金投資策略方面，66％的受訪者偏好股票，原因是他們大多認為投資最重要的是獲得股息或利息。然而在中美貿易衝突，經濟增長放緩下，近月投資市場的波動急增面對如此市况，富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊副總裁及基金經理周文輝建議投資者選擇多元資產組合：「這類組合涉足不同的資產類別，能助投資者防禦市場波幅。」

同時，不少打工仔由於忙於工作而並未為自己的退休生活提早作準備，故近年開始有打工仔找專家幫自己計劃退休理財部署。在調查中數據顯示打工仔投資策略較為極端，有部分打工仔投資部署極為進取，而有部分則為儲蓄為主，故建議儲蓄及投資應同步進行以達到資產增值的效果。

為鼓勵港人為退休及早儲蓄，並加強準退休人士的財務紀律，香港政府最近推出了一項嶄新計劃，向強制性強積金（MPF）成員提供可扣稅自願性供款（TVC），年度扣稅額高達60,000港元，因此有近半受訪者（44%）表示會考慮增加強積金供款。推出後升至49%，主要為25至34歲的受訪者。

[退休綢繆]

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