麗港城實呎1.44萬 重返半年前

明報記者 周綺琪

自6月份社會運動發生以來，麗港城的二手成交宗數則在10宗以下徘徊，而平均呎價則由屋苑高位1.57萬元，持續回落至本月的1.44萬元水平。利嘉閣首席聯席董事萬達人指，麗港城本月睇樓客量較上兩個月回升近兩成，雖然現時業主叫價已較以往低3%至5%，但仍未能吸引買家入市，雙方呈膠着狀態。萬續稱，相信屋苑短期內的二手交投將繼續維持近月水平。

海富苑未補價450萬 同類兩年新低

社會氣氛持續惡劣，市場續錄低價成交。市場消息指，旺角居屋海富苑海寧閣低層16室，實用面積432方呎，原業主最初於居二市場以550萬元放盤，期後劈價100萬元或18%放售，以450萬元獲承接，成交價屬屋苑同類單位近兩年新低，實呎10,417元。原業主於2000年以94.2萬元（未補地價）購入上址，持貨19年，帳面獲利355.8萬元，物業期間升值3.8倍。

新葵芳2房600萬 重返首季水平

私宅方面，葵涌新葵芳花園則新近重現600萬元成交，令買家可承做較高成數按揭。中原地產資深分區營業經理鍾慧儀表示，上述新葵芳花園C座中低層1室，實用面積418方呎兩房戶，業主於今年5月叫價695萬元，不過因單位有大量入牆家俬，加上市場氣氛影響，最終累減95萬元或13%、至600萬元獲承接，成交價回到今年首季水平；實呎為14354元。鍾續指，原業主則於2014年7月以394萬元買入單位，帳面獲利206萬元，單位5年升值約52%。

藍天3房實呎險守萬元 兩年新低

另東涌藍天海岸亦新近錄得屋苑呎價新低的二手成交。利嘉閣高級經理劉景駿表示，上述藍天海岸1座低層C室，實用面積約912方呎，屬3房1套連工人房間隔，原業主最初以1050萬元放盤，期後累減135萬元或約13%、至915萬元獲承接；實呎10033元，呎價險守1萬元，屬屋苑22個月、即近兩年以來新低。原業主於2012年4月以約628萬元購入，帳面獲利約287萬元，物業7年間升值約46%。

[二手放大鏡]