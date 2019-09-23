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天鑽吸換樓客 主打3房戶

【明報專訊】繼鷹君（0041）推出區內白石角朗濤後，位置較鄰近大埔港鐵站的中海外（0688）大埔山塘路天鑽，今年初開售以來累沽逾千伙，近月亦重推，並開放全新示範單位應市。項目主打3房戶，佔單位總數逾一半比例，換樓客成為項目的主要目標客源。

明報記者 周綺琪

攝影 劉焌陶

天鑽位於大埔荔枝山山塘路，翠綠環繞，樓花期長約一年半。項目設17座（撇除第4和第14座），提供1620伙，戶型涵蓋1房至4房戶，另有連花園及連天台特色戶，實用面積介乎366至1386方呎。項目主打3房單位，共877伙，主要位於第2座至第6座。第1座提供屋苑所有戶型，每層10伙；第2座至第6座主要提供大單位，每層3至4伙；其他座數則每層兩翼共8至9伙。

客飯廳開則間隔分明

發展商早前開放兩個示範單位，其中一個是經改動的11座8樓C室間隔，實用面積583方呎，為3房戶型，客飯廳以長形開則，，間隔分明。飯廳放置一張四人餐枱，客廳可擺放長形梳化及茶几，外連22方呎露台，空間寬敞實用。睡房方面，設計師把主人睡房和毗鄰睡房打通，更把主人睡房的門口位置換上玻璃間隔牆，以提升空間感。打通後的睡房擺放雙人大牀後仍有充足空間擺放書桌和衣櫃，且外連工作平台。浴室以企缸取代原有的浴缸，不設通風窗。另一睡房間隔方正，可放置單人牀和衣櫃。廚房採開放式設計，設有煮食爐、雪櫃等。

廚房採開放式設計

發展商同時開放一個無改動示範單位，以3座18樓C室為藍本，實用面積868方呎，屬3房連套房及儲物室間隔。客飯廳同樣長形開則，易於擺放家俬，並外連露台。主人睡房設有凹位供放置衣櫃，外連16方呎工作平台；兩間睡房採用相同開則。浴室方面，主人浴室設置浴缸，客廁則設企缸；兩個浴室均設通風窗。廚房為傳統梗牆間隔，內設儲物室連獨立洗手間，配備微波燒烤爐等品牌家電。

另外值得留意的是，屋苑內的住客車位只有358個，車位相對單位數目比例為1:4，「有車一族」或需面對車位不足的問題。

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