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李志成：美息續減 有利樓市

【明報專訊】美國聯儲局公布最新議息結果，宣布再度減息0.25厘，本港暫未有大型銀行跟隨，預期年內最優惠利率（P）將維持不變，預料對樓市有支持作用。目前本港息口仍屬低水平，不過除了息口之外，外圍經濟環境及本土政經因素將令樓市增添變數，近日部分二手業主減價，不乏用家積極睇樓伺機入市，故二手氣氛普遍良好，入市意欲仍然十分正面，筆者相信第四季樓市發展審慎樂觀。

回顧本月至今二手住宅註冊表現，本月至今（截至9月18日）二手住宅註冊錄得1,303宗，較8月同期的1799宗減少約27.6%，相信9月全月數字將較8月份回落。不過，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前一個月市况，隨着近月二手業主議價空間擴大，吸引買家紛紛四出睇樓，伺機吸納筍盤，將有助二手交投回升，料實際市况最快於10月份註冊數字呈現。 值得注意的是，政府去年提出「一手樓空置稅」，針對空置超過一年的一手樓單位徵收「額外差餉」，消息一出，期內發展商均積極銷售貨尾盤。據《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，2019年上半年（截至6月25日）新盤銷售量高逾萬伙，售出單位中約四成半為期內推出的全新盤，其餘約五成半售出單位為去年或之前餘貨，帶動一手註冊量持續上升。

快要踏入今年的第四季，中美貿易戰及本港政治紛爭令後市仍存在不穩定因素，加上一手樓空置稅限期逼近，筆者相信發展商的推盤攻勢將全面提速，並採取貼市甚至令市場有驚喜的開價策略，推動買家入市。預計2019年一手表現看俏，全年一手私樓註冊宗數有機會挑戰22000宗，按年彈升近四成，兼創15年新高。

香港置業行政總裁

[李志成]

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